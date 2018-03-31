Rusya'nın İngiltere'ye Misillemesi Genişliyor

İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia’ya kimyasal saldırı düzenlenmesin sonrası Rus diplomatların sınır dışı edilmesine, Moskova’nın misillemesi genişliyor.

Kremlin, İngiltere’den Rusya’daki diplomatik ve teknik personelinden 50 kişiyi daha geri çağırmasını talep etti.

Rusya’nın son talebi, iki ülkenin Mart başında karşılıklı 23 diplomatını sınır dışı etmesinin ardından geldi.

Rusya Cuma günü de, 23 Batı ülkesinden 59 diplomatın gönderilmesi kararı vermişti.

İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow da Dışişleri'ne çağrılarak, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre tanındığı bildirilmişti.