Rusya’nın Ortak Soruşturma Teklifine İngiltere’den Tepki

Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının 4 Mart tarihinde zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutan İngiltere, Moskova’nın ortak araştırma talebine sert tepki gösterdi.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Hollanda’nın Lahey kentindeki özel toplantısına katılan İngiltere heyeti, ortak bir soruşturmanın, “kurbanı saldırganıyla muhatap olmaya” zorlayacağını bildirdi. İngiliz temsilci John Foggo, "Böyle bir şey çok yanlış olur. Moskova’nın teklifi bir şaşırtmaca taktiği" dedi.
Lahey’deki özel toplantı, Rusya’nın talebi üzerine düzenlendi. Moskova, Londra’yı suçlamaları konusunda kanıt sağlaması konusunda sıkıştırıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü kapsamında ya da ikili görüşmeler şeklinde Skripal davasıyla ilgili İngiltere ile kapsamlı, son derece profesyonel ve açık işbirliğine hazırız” dedi.
İngiltere’de kanıtları inceleyen savunma laboratuvarı ise, Skripal ve kızını zehirleyen Noviçok sinir gazının, ana kaynağını tespit etmediklerini açıkladı. Açıklamada, “Zehrin nerede üretildiğini söylemek bizim işimiz değil” dendi.
Bu açıklamanın ardından İngiltere hükümetine, olayla ilgili daha fazla istihbarat paylaşımı baskısı da arttı.
Hükümet, sinir gazının Rusya’dan geldiği sonucuna, bilimsel analizler ve başka istihbaratların birleşmesi ile vardıklarını kaydetmişti. Londra, hala bu açıklamanın arkasında duruyor ancak Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabında geçen ay yaptığı bir paylaşımı sildi. Paylaşımda, savunma laboratuvarının sinir gazının Rus yapımı olduğunu tespit ettiği belirtiliyordu.
Moskova’dan gelen son açıklama ise saldırıdan İngiltere ve ABD sorumlu tutuldu. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, zehirli saldırının İngiltere ve ABD’nin istihbarat dairelerinin sahneye koyduğu anlamsız bir provokasyon olduğunu savundu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği uluslararası bir güvenlik konferansında konuşan Narışkin, olayın Rusya’yı baltalamak isteyen ABD’nin Soğuk Savaş dönemi taktiklerine benzer yeni bir çaba olduğunu söyledi.
Öte yandan Rusya, bir Macar diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı. Macaristan geçen hafta bir Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklayarak, İngiltere’ye destek veren Batılı ülkelerin yanında yer almıştı.
İngiltere ile dayanışma içindeki Avrupa ülkeleri ve Amerika, şu ana kadar 150’den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmiş durumda.
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