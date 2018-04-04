Rusya’nın Ortak Soruşturma Teklifine İngiltere’den Tepki

Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının 4 Mart tarihinde zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutan İngiltere, Moskova’nın ortak araştırma talebine sert tepki gösterdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Hollanda’nın Lahey kentindeki özel toplantısına katılan İngiltere heyeti, ortak bir soruşturmanın, “kurbanı saldırganıyla muhatap olmaya” zorlayacağını bildirdi. İngiliz temsilci John Foggo, "Böyle bir şey çok yanlış olur. Moskova’nın teklifi bir şaşırtmaca taktiği" dedi.

Lahey’deki özel toplantı, Rusya’nın talebi üzerine düzenlendi. Moskova, Londra’yı suçlamaları konusunda kanıt sağlaması konusunda sıkıştırıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü kapsamında ya da ikili görüşmeler şeklinde Skripal davasıyla ilgili İngiltere ile kapsamlı, son derece profesyonel ve açık işbirliğine hazırız” dedi.

İngiltere’de kanıtları inceleyen savunma laboratuvarı ise, Skripal ve kızını zehirleyen Noviçok sinir gazının, ana kaynağını tespit etmediklerini açıkladı. Açıklamada, “Zehrin nerede üretildiğini söylemek bizim işimiz değil” dendi.