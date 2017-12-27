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Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 20:14 | Son Güncelleme 4 saat önce

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen patlamada en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, St. Petersburg şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kişinin yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya patlama St. Petersburg

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