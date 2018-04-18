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Rusya’nın Sinir Gazı İddiası Yalanlandı

18.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün başkanı, Rusya tarafından İngiltere’de Rus casus Sergei Skripal’in zehirlendiği Salisbury kentinde ikinci bir sinir gazı izinin bulunduğu iddialarını reddetti

Rusya’nın Sinir Gazı İddiası Yalanlandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün başkanı, Rusya tarafından İngiltere’de Rus casus Sergei Skripal’in zehirlendiği Salisbury kentinde ikinci bir sinir gazı izinin bulunduğu iddialarını reddetti.

İngiliz yetkililer saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutuyor ve Ruslar’ın saldırıyı, Novichok adı verilen sinir gazını Sripal’in evinde bir kapı koluna koyarak düzenlediğini söylüyor. Moskova ise iddiayı kabul etmiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova’nın 4 Mart’ta Salisbury’de gerçekleşen zehirleme olayından alınan örnekleri inceleyen İsviçre’nin Spiez kentindeki laboratuvardan gizli bilgi edindiklerini kaydetti.

Lavrov’a göre Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün isteğiyle laboratuvarda yapılan incelemede örneğin BZ adlı bir sinir gazı içerdiği ortaya çıktı. Lavrov, bunun Amerika, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinde bulunan bir sinir gazı olduğunu ve Rusya tarafından hiçbir zaman üretilmediğini kaydetti.

Ancak örgütün başkanı Ahmet Üzümcü BZ’nin laboratuvarda Salisbury’den alınan örnekle beraber tutulduğunu ve bunun var olan prosedürlere uygun olduğu söyledi. Üzümcü bunun Salisbury’den gelen örnekle bir ilgisi olmadığını kaydetti.

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