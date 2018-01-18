Rusya’nın tarım ihracatı 20 milyar dolara ulaştı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak (DHA) – Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya'nın tarım ihracatının 2017 yılında yüzde 15 artarak 20 milyar dolara dayandığını belirtti.
Federasyon Konseyinde ”Hükümet saati” çerçevesinde konuşan Bakan Tkaçev, ”Genel anlamda geçen yıl içinde tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 15 yükselerek 20 milyar dolara ulaştı” dedi.
Öte yandan tahıl müdahalelerinin zararlı olduğun dile getiren Tkaçev, "Tahıl müdahaleleri fiyatların dengelenmesinde zararlı. Niçin mi? Tahıl üretimi zaten fazla ve tahıl ambarlarında fazla tahıl bulunuyor” diye konuştu.
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