Rusya’nın Washington Büyükelçisi: ‘ABD’nin Kararı Çok Yanlış’

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Amerika’nın ülkedeki 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını “çok yanlış bir adım” olarak niteledi. Antonov, bu kararın ABD-Rusya ilişkilerinin son halkasını da kırdığını kaydetti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Büyükelçi Antonov gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD’nin sadece güçten anladığını” savundu.

Moskova’nın buna “orantılı” yanıt vereceğini belirten Antonov, çağrıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı’na da, bu adımları “zarar verici” bulduğunu aktardığını kaydetti. Antonov, “ABD’nin, Rusya-Amerika ilişkilerinde mevcut olan asgari düzeydeki ilişkiyi de sona erdirerek çok kötü bir adım attığını söyledim” dedi.

Antonov, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’de kimyasal saldırıya uğramasında Rusya’nın rolü olduğuna dair tek bir delilin bile bulunmadığı görüşünü tekrarladı.

Bu arada Rus RIA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaparak, İngiltere’deki kimyasal saldırının arkasında ABD ve İngiltere’deki “kuvvetli güçlerin” olduğunu iddia etti.