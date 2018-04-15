Rusya’ya Yeni Yaptırımlar Geliyor

Amerika’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların Pazartesi günü açıklanacağını belirtti.

Haley bu açıklamyı CBS kanalına yaptı.

Nikki Haley, “Esat rejiminin müttefiki Rusya için yeni yaptırımlar Pazartesi günü açıklanacak” dedi.

Haley, yaptırımların Esat’la ve kimyasal saldırıyla bağlantılı malzeme üreten şirketleri hedef alacağını vurguladı.

Haley,Amerika-Rusya ilişkilerinin düşük bir noktada olduğunu kabul etti ve ilişkilerin gerginleşmesinden Rusya’yı sorumlu tuttu.

Amerika’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, ülkesinin Rusya’yla ilişkilerinin gelişmesini umduğunu da kaydetti.

Amerika 2016 seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle daha önce de Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı.

En son yaptırımlar Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e yakın bazı zengin Rus işadamlarını hedef almıştı.

Rusya yaptırım kararlarına karşılık vereceğini belirtiyor.