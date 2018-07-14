HABER

Ryanair uçağı Almanya'da acil iniş yaptı

14.07.2018 18:41 | Son Güncelleme

Ryanair havayollarına ait bir yolcu uçağında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle uçak Frankfurt-Hahn Havalimanı’na acil iniş yaparken, otuzdan fazla yolcu da hastaneye kaldırıldı.

Ryanair uçağı Almanya'da acil iniş yaptı

Ryanair havayollarına ait bir yolcu uçağı, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Almanya'nın Frankfurt-Hahn Havalimanı'na acil iniş yaptı. Dublin'den kalkan ve Hırvatistan'ın Zadar kentine doğru seferini yapan yolcu uçağında kabin basıncının düşmesinin ardından 30'dan fazla yolcu rahatsızlandı.

Federal Emniyet Teşkilatı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada 33 yolcunun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Emniyet Teşkilatı'ndan bir sözcü, "Yolcular baş ve kulak ağrısı ile mide bulantısından yakınıyordu" açıklamasında bulundu.

Dublin'den kalkan yolcu uçağının 189 yolcu taşıdığı ve kabin basıncının düşmesinin ardından oksijen maskelerinin açıldığı kaydedildi. Frankfurt'taki yolcular için sabah saatlerinde yeni bir uçak tahsis edildiği ancak bazıları tıbbi nedenlerle olmak üzere yaklaşık 20 yolcunun bu uçağa binmediği ifade edildi.

Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında yaşanan sorununun tam olarak ne olduğu henüz netlik kazanmadı. Emniyet Teşkilatı sözcüsü uzmanların konuyu kapsamlı olarak araştırmalarının gerektiğini ve bunun zaman alacağını belirtti.

FR-7312 sefer sayılı uçağın yolcularından biri Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada bir gürültü duyduklarını, ardından sıcaklığın bir anda düştüğünü ve oksijen maskelerinin açıldığını söyledi. Yolcu, uçakta başta kısa süreli bir panik yaşandığını, ancak daha sonra tüm yolcuların sakinliğini koruduğunu belirtti.

dpa/BW,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti! Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısıİsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!

Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland adasında buz dağının yaklaştığı köy tahliye edildi!

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland adasında buz dağının yaklaştığı köy tahliye edildi!

Uçaktan iner inmez tutuklandılar!

Uçaktan iner inmez tutuklandılar!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.