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S-400 mü Patriot Füzesi mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemi ile Amerika'ya ait Patriot'lar arasında ne gibi farklar var?

Türkiye'nin Rusya'dan teslim alma aşamasında olduğu S-400 hava savunma sistemi ile Amerika ile görüşme aşamasındaki Patriot'lar arasında ne gibi farklar var? (Kaynak: Haber7)

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Anahtar Kelimeler:
S-400 patriot füze

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