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S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 15:17 | Son Güncelleme 2 saat önce

Rusya'nın sevkiyatına başladığı S-400'ler gemilerle Çin'e giderken fırtınaya yakalandı. Zarar gören hava savunma sistemleri tamir edilmek üzere Rusya'ya geri döndü.

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

Rusya'nın Çin'e sattığı S-400 savunma sistemi teslimat sırasında hasar gördü. 2014 yılında imzalanan anlaşma sonucunda Çin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almıştı. Çin bu anlaşma ile S-400'lerin ilk yabancı alıcısı olmuştu.

İki gün önce yola çıkan gemiler fırtınaya yakalandı. Hasar gören S-400'ler Rusya'ya geri döndü.

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Rusya, hasar tespit çalışmaları başlarken hasar görmeyen parçaların tekrar Çin'e doğru yola çıkması kararlaştırıldı. Hasar gören sistemlerin ise tamire alınması ve onarıldıktan sonra Çin'e teslim edilmesi planladı.

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TASS ajansının aktardığı habere göre Rus yetkililer perşembe günü S-400'lerin teslimatına başlandığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya çin S-400

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Daha iyisini biz yapana kadar uyku haram olsun bu millete
Batarlar inşallah.
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