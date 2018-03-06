Saadet Partisi: ‘Seçime Gölge Düşmemeli’

AKP’nin gelecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için sağ partiler arsında ittifak oluşturma girişiminde “kilit parti” olarak yorumlanan Saadet Partisi, CHP’nin “seçim güvenliği” endişesine destek verdi ve “seçime gölge düşmemeli” çağrısı yaptı.

Seçim mevzuatında seçimlerde siyasi partiler arasında ittifak kurulmasına olanak sağlanması amacıyla AKP ve MHP’nin hazırladığı yasa teklifine yönelik tepkiler devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP, sadece siyasi partiler ittifak değil mühürsüz oyların geçerli sayılması gibi düzenlemeleri içermesi nedeniyle yasa teklifine karşı destek arıyor. Geçen hafta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti heyetiyle görüşen CHP heyeti, bugün de Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi ile görüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ile Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan oluşan CHP heyetinin bugünkü görüşmelerinde gözler Saadet Partisi’ndeydi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP’nin, MHP ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile oluşturacağı seçim ittifakında “Milli Görüşü” temsil eden Saadet Partisi’nin katılımını amaçladığı gözlemleniyor. Son olarak gündemdeki yasa teklifini hazırlayan isimlerden AKP’li TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. AKP’nin, Saadet Partisi’ni ikna edip-etmeyeceği tartışmasında bugün CHP heyetiyle görüşen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ise, yasa teklifi aleyhinde mesajlar verdi.