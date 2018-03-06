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Saadet Partisi: ‘Seçime Gölge Düşmemeli’

06.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, CHP’nin “seçim güvenliği” endişesine destek verdi ve “seçime gölge düşmemeli” çağrısı yaptı

Saadet Partisi: ‘Seçime Gölge Düşmemeli’

AKP’nin gelecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için sağ partiler arsında ittifak oluşturma girişiminde “kilit parti” olarak yorumlanan Saadet Partisi, CHP’nin “seçim güvenliği” endişesine destek verdi ve “seçime gölge düşmemeli” çağrısı yaptı.

Seçim mevzuatında seçimlerde siyasi partiler arasında ittifak kurulmasına olanak sağlanması amacıyla AKP ve MHP’nin hazırladığı yasa teklifine yönelik tepkiler devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP, sadece siyasi partiler ittifak değil mühürsüz oyların geçerli sayılması gibi düzenlemeleri içermesi nedeniyle yasa teklifine karşı destek arıyor. Geçen hafta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti heyetiyle görüşen CHP heyeti, bugün de Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi ile görüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ile Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan oluşan CHP heyetinin bugünkü görüşmelerinde gözler Saadet Partisi’ndeydi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP’nin, MHP ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile oluşturacağı seçim ittifakında “Milli Görüşü” temsil eden Saadet Partisi’nin katılımını amaçladığı gözlemleniyor. Son olarak gündemdeki yasa teklifini hazırlayan isimlerden AKP’li TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. AKP’nin, Saadet Partisi’ni ikna edip-etmeyeceği tartışmasında bugün CHP heyetiyle görüşen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ise, yasa teklifi aleyhinde mesajlar verdi.

Karamollaoğlu, AKP ve MHP’ye seslenerek, “Demokrasilerde seçim en önemli husustur. Seçime gölge düşmemesi gerekir. Bundan dolayı da elbette mecliste çoğunluğu temsil eden ittifaka mensup partiler tarafından her zamankinden daha fazla titiz davranılmasına ihtiyaç var. Hiçbir şaibenin olmaması icap eder” dedi. Türkiye’nin bugüne kadar tutarlı bir seçim mevzuatına sahip olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, bugüne kadar yanlışlıklar olmuş olsa da bunların şahsi hatalardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Ancak TBMM gündemindeki yasa teklifini kasdederek seçim mevzuatında hükümet etkisini arttıracak değişiklikler yapıldığını anlatan Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da bu konuda gerekli titizliği göstermesi gerektiğini dile getirdi. Karamollaoğlu, “Bugüne kadar adalette yaşadığımız bazı gelişmeler ister istemez bizde endişelerin doğmasına vesile oldu. Biliyorsunuz kanun çok açık, seçimlerde sandık kurullarının mühürlemediği pusulalar geçersizdi. Ama geçmişte YSK bu açık maddeyi 'Ben dikkate almayacağım' gibi bir tavır sergiledi. Bu bizi endişelendirdi. Hukuksuzluk mecrasına adeta sürükleniyoruz gibi. Hükümetin inşallah bu ikazlara kulak kabartacağını, bunları dikkate alacağını ve meclisten geçerken bu yanlış anlamalara yol açacak hususların düzeltileceğini umut ediyorum” diye konuştu.

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