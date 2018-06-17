Saadet Partisi’nden Hükümete ‘Suruç’ Tepkisi

Partililere hitaben bir konuşma yapan Karamollaoğlu’nun gündeminde Suruç’taki saldırı vardı. Karamollaoğlu, hükümeti, saldırıdan pay çıkarmakla suçlayarak, “Birkaç gün önce Suruç’ta bir hadise meydana geldi. Endişelendik, inşallah büyümez başka bir mecraya dökülmez dedik. Beni üzen; iktidarın süratle burada bir kamplaşma meydan getirip, buradan nasıl pay alırımı havasına girmesi oldu. Yav Allah rızası için biraz daha temkinli olmaya, bitaraf yaklaşmaya kendisini getiremez misiniz? Bu tür hadiselerin tamamını kucaklayarak önlemeye başımızı koyduk” dedi.

Anadilde eğitimi ilk olarak Necmettin Erbakan’ın gündeme getirdiğini savunan Karamollaoğlu, ‘‘Anadilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun elbette burada Kürtçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu biliyor ve idrak ediyoruz. Bu konuyu siyaset sahnesine ilk taşıyan bizleriz, Erbakan hocamız oldu. Bundan dolayı o hitabetlerin bedelini ödettiler ona. Biz yeniden ayağa kalkacak ve onun ruhunu şad edecek neticeyi tarihe geçireceğiz” diye konuştu.

Karamollaoğlu’nun bir eleştirisi de başkanlık sistemine oldu. Sistemin denetlenemeyeceğine dikkat çeken Karamollaoğlu, “Bugünkü başkanlık sisteminin endişe verici olduğu kanaatindeyiz çünkü bu sistemde başkanı denetleyecek hiçbir mekanizma kurulmadı. Meclis başkanı denetleyemiyor, hâkimler denetleyemiyor. ‘5 senede bir diyor gider millete hesap veririz onlar ne derse uyarız’ diyorlar. Bu arada yaşanan zulümler baskılar, haksızlıklar ne olacak? Kim bunun hesabını görecek?” şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, mitingin sonunda adaylarını bir kez daha seçmenlere tanıttı.

