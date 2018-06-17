Saadet Partisi’nden Hükümete ‘Suruç’ Tepkisi

Partisinin Diyarbakır’daki mitingine katılan Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Suruç’ta çıkan olaylarla ilgili, hükümetin pay çıkarmaya çalıştığını söyledi. Karamollaoğlu anadilde eğitim hakkını ilk gündeme getiren kişinin Necmettin Erbakan olduğunu savundu.
Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, il teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katıldı.
İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge çok sayıda partili katıldı. Partililer Karamollaoğlu’nu Türkçe ve Kürtçe sloganlarla karşıladı.
Partililere hitaben bir konuşma yapan Karamollaoğlu’nun gündeminde Suruç’taki saldırı vardı. Karamollaoğlu, hükümeti, saldırıdan pay çıkarmakla suçlayarak, “Birkaç gün önce Suruç’ta bir hadise meydana geldi. Endişelendik, inşallah büyümez başka bir mecraya dökülmez dedik. Beni üzen; iktidarın süratle burada bir kamplaşma meydan getirip, buradan nasıl pay alırımı havasına girmesi oldu. Yav Allah rızası için biraz daha temkinli olmaya, bitaraf yaklaşmaya kendisini getiremez misiniz? Bu tür hadiselerin tamamını kucaklayarak önlemeye başımızı koyduk” dedi.
Anadilde eğitimi ilk olarak Necmettin Erbakan’ın gündeme getirdiğini savunan Karamollaoğlu, ‘‘Anadilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun elbette burada Kürtçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu biliyor ve idrak ediyoruz. Bu konuyu siyaset sahnesine ilk taşıyan bizleriz, Erbakan hocamız oldu. Bundan dolayı o hitabetlerin bedelini ödettiler ona. Biz yeniden ayağa kalkacak ve onun ruhunu şad edecek neticeyi tarihe geçireceğiz” diye konuştu.
Karamollaoğlu’nun bir eleştirisi de başkanlık sistemine oldu. Sistemin denetlenemeyeceğine dikkat çeken Karamollaoğlu, “Bugünkü başkanlık sisteminin endişe verici olduğu kanaatindeyiz çünkü bu sistemde başkanı denetleyecek hiçbir mekanizma kurulmadı. Meclis başkanı denetleyemiyor, hâkimler denetleyemiyor. ‘5 senede bir diyor gider millete hesap veririz onlar ne derse uyarız’ diyorlar. Bu arada yaşanan zulümler baskılar, haksızlıklar ne olacak? Kim bunun hesabını görecek?” şeklinde konuştu.
Karamollaoğlu, mitingin sonunda adaylarını bir kez daha seçmenlere tanıttı.
Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralı
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!
İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız
Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum