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Saadet Partisi’nden Kürt Sorununa Üç Çözüm Önerisi

06.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kürt sorununun çözümüne ilişkin raporunu Diyarbakır’da açıkladı. Karamollaoğlu, çözüm için üç öneri sundu

Saadet Partisi’nden Kürt Sorununa Üç Çözüm Önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kürt sorununun çözümüne ilişkin raporunu Diyarbakır’da açıkladı. Karamollaoğlu, çözüm için üç öneri sundu.

SP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) tarafından düzenlenen ‘Tigris Buluşmaları’ toplantısına katıldı. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, cumhurbaşkanı adaylarını tanıması amacıyla düzenlenen toplantıdan önce Karamollaoğlu, partisinin Kürt sorununa bakışını anlattı.

Karamollaoğlu, SP tarafından hazırlanan Kürt raporunu bu toplantıda açıkladı. Raporun giriş bölümünde sorunun kaynağına değinen SP, çözüm önerilerini üç başlıkta topladı.

Soruna sadece güvenlik eksenli yaklaşmayacaklarını söyleyen Karamollaoğlu, yeni anayasa yapacaklarını söyledi. Karamollaoğlu, “Saadet iktidarında bu meseleyi sadece güvenlik eksenli mücadele ile değil, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, psikolojik, ekonomik alanlarda yapacağımız topyekün reformlarla çözeceğimize inanıyoruz. Saadet Partisi olarak, Kürt Meselesi ile ilgili somut çözüm yollarını 3 başlık altında açıklamayı uygun buluyoruz: 1. Temel İnsan Hakları ve Adalet İçinde bulunduğumuz şartlarda ihtilal döneminde hazırlanmış olan anayasanın yetersizliği artık kabullenilmiştir. Dolayısıyla, geniş bir toplumsal uzlaşma ile vatandaşlarımızın tamamının benimsediği, insan haklarını teminat altına alan, hak ve adalet merkezli yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu açıktır.

Karamollaoğlu, Anayasada temel insan hakları konusunun pazarlık yapılmayacağını vurgulayarak, “Anadil eğitiminin ve anadil kullanımının önündeki engeller kaldırılacak ve bu haklar anayasal güvence altına alınacaktır. İfade özgürlüğü, şiddet barındırmadığı sürece, her türlü farklı görüşün özgürce ifade edilebileceği şekilde genişletilecektir. Halkın oyları ile seçilmiş olan milletvekilleri ve belediye başkanları hakkında herhangi bir iddia varsa gereği hukuk devleti çerçevesinde yapılacaktır. Toplumdaki bütün farklılıkların siyasi alanda kendisini ifade etmesinin önündeki engeller kaldırılacaktır. ‘Temsilde adaletin sağlaması’ milletvekili seçimlerinde barajı kaldırarak bütün siyasi görüşlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmesi sağlanacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı belediye başkanları hakkında başlatılan tahkikatlar sebebiyle görevden uzaklaştırılan başkanların yerine, mevcut partileri kapatılmamışsa, meclis üyelerince seçim yapılacak, aksi takdirde en kısa sürede seçimler yenilenecektir” diye konuştu.

Karamollaoğlu’nun dile getirdiği çözüm önerilerinin ikinci başlığında “Ekonomi ve Kalkınma” yer aldı. Raporun İç Barış ve Güvenlik başlıklı üçüncü bölümünde ise devletin, kamu düzenini tesis ederken, hukuktan ayrılmayacağına vurgu yapılarak askeri operasyonlar sırasında sivil halkın zarar görmemesi için azami düzeyde hassasiyet gösterileceği belirtildi.

Bu bölümde dikkat çeken bir madde ise duvar yazılarıyla ilgili oldu. Özellikle hendek operasyonları sırasında güvenlik güçlerinin duvarlara yazdığı yazılar tepki çekmişti. Saadet Partisi’nin raporunda buna da yer verildi. Raporda “Operasyonlar sırasında duvarlara, yatak odası aynalarına yazı yazılması ve bunların medya aracılığıyla yayılması gibi rencide edici ve ciddiyetten uzak davranışlara asla izin verilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

İzleyenlerden birinin ‘Kürdistan’ kelimesinin kullanımına ilişkin soruya ise Karamollaoğlu, “Kürdistan Kürtlerin yaşadığın bölgeye verilen isimdir. Böyle bir kelimenin kullanılmasına benim şahsen itirazım olmaz" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, daha sonra partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

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