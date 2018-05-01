Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu

Karamollaoğlu’nun adaylık başvurusunda bulunabilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor.Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde Saadet Partisi'nin (SP) cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğu Ankara'da bugün düzenlenen toplantıda açıklandı. Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'ye Bilge Başkan" sloganıyla aday oldu.

TBMM'de temsil edilmeyen SP, Karamolloğlu'nu aday gösterebilmek için 100 bin imza toplayacak.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz” şeklinde konuşmuştu.

SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmeler yaparak, ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma çabaları sonuçsuz kalmıştı. İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmemişti.

Ortak aday olarak 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı geçmiş ancak Gül geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kendisine yönelik geniş bir mutabakat oluşmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Cuma günü açıklayacaklarını duyurdu.

DW,DHA/JD,HS

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