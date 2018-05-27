Saadet’ten Kürt açılımı: Topyekün reform

24 Haziran seçimlerini “Uçurumdan önceki son çıkış” olarak tanımlayan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Kürt sorununu “topyekün bir reformla’” çözmeyi planlıyor.Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin “Türkiye Vizyonu” başlıklı seçim beyannamesini Ankara’da 8 bin kişilik toplantı salonunda açıkladı. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı oturtulduğu toplantıya özellikle kadınların ve gençlerin ilgisi çok yüksekti. Saadet Partisi bayraklarını sallarken “Yalancılardan kurtulacağız. Bu düzeni değiştireceğiz” diyen kadınlar, Temel Karamollaoğlu’nun 24 Haziran için kullandığı “değiştir” sloganına da en çok desteği veren grup olarak biliniyor. “Bilge başkan Temel başkan”, “Mücahit Erbakan”, “Değiştir, bu düzeni değiştir” sloganları arasında kürsüye çıkan Karamollaoğlu, kürsüden yaptığı konuşmayı bir süre önce sosyal medyanın en popüler adresi Twitter’dan başlattığı "dijital miting" uygulamasına da çevirdi. Salonu tıklım tıklım dolduranlar bir yandan Karamollaoğlu’nu dinlerken bir yandan da “Temel Başkan Vizyonu” ve “Saadet Türkiye Vizyonu” etiketleriyle akıllı telefonlarıyla yayın yaptı.

“Türkler ve Kürtler eşit renklerdir” Karamollaoğlu daha önce Kürtçe eğitimin meşru hak olduğunu söyleyerek toplumun tüm kesiminden büyük ilgi görmüştü. Karamollaoğlu’nun “Türkiye Vizyonu”nda da Kürt sorunuyla ilgili mesajları dikkat çekti. “Bu topraklar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, birlikte yaşam kültürüne örnek olmuştur. Etnik gruplar arasında güçlü bir birliktelik ve uyum vardır aslında. Türkler ve Kürtler ayrı kültürün renkleridir” diyen Karamollaoğlu, Kürt sorununu ‘hak ve adalet’ prensibiyle çözmek istediklerini anlattı. Karamollaoğlu “Bütün insanlar hak ve haysiyet açısından eşit doğarlar” sözleriyle ‘eşit yurttaşlık’ kavramına gönderme yaptı ve bu doğrultuda çalışacakları mesajını verdi. Sadece güvenlik meselesi olarak görüldüğü ve toplumda barış yerine düşmanlık pompalandığı için Kürt sorununun çözülemediğini öne süren Karamollaoğlu, “Adaletten eğitime, sağlıktan çevreye, kadınlardan kültüre her alanda topyekün reformla Kürt sorununu çözeceğiz” dedi. Bu sözleriyle sürekli “Mücahit Erbakan” ve “Bilge başkan Temel başkan” sloganları atan kalabalıktan yoğun alkış alan Karamollaoğlu, “Türkiye Vizyonu”nu açıkladığı gün olan 27 Mayıs’ın bir darbe yıldönümü olduğunu da hatırlattı ve 24 Haziran’ı bir ‘demokrasi şölenine’ dönüştürmek istediğini söyledi.

"OHAL kalkacak” Kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa sürekli “Hukuksuzluğa, yandaşlığa, partizanlığa, yolsuzluğa, rüşvete tamam mı diyeceğiz, devam mı” diye soran ve aldığı her “Tamam” yanıtından sonra “Bu düzen böyle gitmez, tamam inşallah” diyen Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin OHAL’i kaldırmaya kararlı olduğunu anlattı. Türkiye’nin kutuplaştığını, farklı seslerin susturulduğunu, adaletin iflas ettiğini, eğitimin yap-boz tahtasına dönüştüğünü öne süren Karamollaoğlu, tüm vatandaşlara eşit mesafede durmak istediklerini anlattı. Karamollaoğlu “Kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmayacağız” dedi ve isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Devlet küfürle ayakta durur ama zulümle ayakta durmaz. Kucaklaşmayacağımız kimse kalmayacak. Adalete özel bütçe ayıracağız. Kuvvetler ayrılığı, güçlü parlamenter sistem vazgeçilmezimiz olacak” mesajı iletti. "Asgari ücretliden vergi yok” Karamollaoğlu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu “Soluduğumuz havadan bile vergi alıyorlar” sözleriyle eleştirdi. Partisinin, asgari ücretliden vergi almayacağını, akaryakıtta başta olmak üzere yüksek vergi oranlarını kaldıracaklarını, asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacağını dile getirdi. Karamollaoğlu “Herkes söz veriyor ama sonra unutuyor. Biz kararlıyız, YÖK’ü kaldıracağız. Gençleri bölünmemiş üniversitelerde yetiştireceğiz” sözü verdi. Kadına şiddeti önlemeye de kararlı olduklarını, doğum izninin 2-3 yıl arasında olması gerektiğini, emeklilerin maaşlarına büyüme oranı bazlı zam yapmak istediklerini, şehirleri kötü yapılaşmadan kurtaracaklarını anlatan Karamollaoğlu, emeklilik için kadınların 25 yıl, erkeklerin de 35 yıl hizmetinin yeterli olacağını kaydetti.