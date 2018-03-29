Sacramento’da Göstericiler Belediye Meclisi’ni İşgal Etti

California eyaletinin başkenti Scramento’da 22 yaşındaki siyah bir gencin 10 gün önce polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından öfkeli kalabalık, Belediye Meclisi’ni işgal etti. Göstericiler "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı. Gösterilerin başını, öldürülen Stephon Clark’ın kardeşi Stevante Clark çekti. Stevante, Belediye Başkanı Darrell Steinberg’in önündeki kürsüye oturdu.

Göstericiler daha sonra Golden 1 Center’da oynanacak maç öncesi NBA hayranlarının sahaya girmesine engel oldular. Aktivistler önümüzdeki günlerde ülke genelinde birçok şehirde Stephon Clark için anma gösterileri düzenleyecek.

Başsavcılık soruşturmaya müdahil oldu

Olayla ilgili polisin yürüttüğü soruşturmaya Başsavcı’nın ofisinin de müdahil olduğu açıklandı. Polis başsavcılığın bu girişiminin öfkeli protestolara neden olan davaya inanç ve şeffaflık getirmesini umduğunu söyledi.

Sacramento’da iki polis memuru 18 Mart’ta bir arabanın camlarının kırıldığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçmiş, 22 yaşındaki Stephon Clark’ı büyükannesinin evinin arka bahçesinde vurarak ölümüne neden olmuşlardı. Polis, Clark’ın kendilerine silah doğrulttuğunu sandıklarını söylemişti. Ancak Clark’ın üzerinden sadece cep telefonu çıkmıştı.