Sacramento’da Polis Protestosu

California eyaletindeki Sacramento kentinde 18 Mart’ta siyah Stephon Clark’ın polis tarafından öldürülmesi protesto edildi.
Bağımsız yapılan bir otopsi 22 yaşındaki Clark’a 8 kurşun isabet ettiğini ortaya koymuştu. Bu, polisin ifadesiyle çelişiyor.
Protesto gösterisi Sacramento Kings’in eski oyuncusu Matt Barnes tarafından organize edildi.
Bir adamın araba camını kırmakta olduğuna dair ihbar alıp bölgeye gelen iki polis Clark’ı öldürmüştü. Yetkililer polislerin Clark’a silahı olduğunu düşündükleri için ateşaçtıklarını kaydetmişti. Ancak Clark’ın üzerinde silah bulunmamış, yakınlarda sadece bir cep telefonu bulunmuştu.
California Valisi Jerry Brown, Clark’ın ölümünü trajik olarak nitelmiş ve bunun bir dizi önemli soruları gündeme getirdiğini belirtmişti.
Clark’ın 18 Mart’taki ölümü California’da bir dizi protesto gösterilerine sahne olmuş, silahsız siyahların polis tarafından öldürülmesi konusunu bir kez daha ülkenin gündemine getirmişti.
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum