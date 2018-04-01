Sacramento’da Polis Protestosu

California eyaletindeki Sacramento kentinde 18 Mart’ta siyah Stephon Clark’ın polis tarafından öldürülmesi protesto edildi.

Bağımsız yapılan bir otopsi 22 yaşındaki Clark’a 8 kurşun isabet ettiğini ortaya koymuştu. Bu, polisin ifadesiyle çelişiyor.

Protesto gösterisi Sacramento Kings’in eski oyuncusu Matt Barnes tarafından organize edildi.

Bir adamın araba camını kırmakta olduğuna dair ihbar alıp bölgeye gelen iki polis Clark’ı öldürmüştü. Yetkililer polislerin Clark’a silahı olduğunu düşündükleri için ateşaçtıklarını kaydetmişti. Ancak Clark’ın üzerinde silah bulunmamış, yakınlarda sadece bir cep telefonu bulunmuştu.

California Valisi Jerry Brown, Clark’ın ölümünü trajik olarak nitelmiş ve bunun bir dizi önemli soruları gündeme getirdiğini belirtmişti.

Clark’ın 18 Mart’taki ölümü California’da bir dizi protesto gösterilerine sahne olmuş, silahsız siyahların polis tarafından öldürülmesi konusunu bir kez daha ülkenin gündemine getirmişti.