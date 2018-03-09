Sadece 20 günü kaldı! Dünya'ya çarpabilir

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görevli bilim insanları, Eylül 2016'dan beri Çin'in kontrolünden çıkan uzay üssü The Tiangong-1'in Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, son derece zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun 21 gün içerisinde Dünya'ya çarpacağı öne sürüldü.
ESA'da görevli astronot ve bilim insanları, çarpışmanın 29 Mart ve 9 Nisan arasında bir tarihte gerçekleşeceğini açıkladı.
Korkutan açıklama 20 gün sonra Dünyaya çarpabilir
ABD merkezli uzay araştırmaları yürüten Aerospace de çarpışmanın 3 Nisan'dan sonra olacağını öne sürdü.
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