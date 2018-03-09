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Sadece 20 günü kaldı! Dünya'ya çarpabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2018 08:07 | Son Güncelleme

İki yıldır uzayda kontrolsüzce dolaşan ve toksik kimyasallar taşıyan üssü Çin'e ait The Tiangong-1 ile ilgili korkutucu bir tahmin geldi. Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanlarına göre, Çin'in ilk prototip istasyonu, 29 Mart ve 9 Nisan arasında Dünya'ya çarpacak.

Sadece 20 günü kaldı! Dünya'ya çarpabilir

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görevli bilim insanları, Eylül 2016'dan beri Çin'in kontrolünden çıkan uzay üssü The Tiangong-1'in Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, son derece zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun 21 gün içerisinde Dünya'ya çarpacağı öne sürüldü.

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ESA'da görevli astronot ve bilim insanları, çarpışmanın 29 Mart ve 9 Nisan arasında bir tarihte gerçekleşeceğini açıkladı.

Korkutan açıklama 20 gün sonra Dünyaya çarpabilir

ABD merkezli uzay araştırmaları yürüten Aerospace de çarpışmanın 3 Nisan'dan sonra olacağını öne sürdü.

Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacakAlarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
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Anahtar Kelimeler:
çin uydu NASA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İnşallah dünyaya çarparda hepimiz tuzla buz oluruz :D Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
4 elementi getirin ateş su toprak tahta
Dunyanın neresinde çarpacak? NewYouk? washington? Londra? Paris?
dünyanın en gerizekalı uzay idarecileri bu üs olmalı.koca uzayda sen gel dünyaya düşür şu zehirli kapsülü
Allah 'ım sen koru
Korur korur
dünyaya çarparsa ne olacak yokmu olucaz Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
çarpsa da hep beraber kurtulsak..
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