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Sadece 3 kişinin konuşabildiği dil: Bandeşi

22.02.2018 14:19 | Son Güncelleme

Pakistan'ın kuzeyinde, dağlar arasındaki vadilere gizlenmiş bir köyün sakinleri, bir zamanlar kendi aralarında Bandeşi dilini konuşuyordu.

Ancak evlilikler yolu ile daha yaygın dilleri konuşan kişiler köye yerleşti, yeni kuşaklar da Bandeşi yerine diğer dilleri konuşmaya başladı.

Yok olmaya yüz tutmuş bu dili artık sadece 3 kişi konuşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Bandeşi Dil

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