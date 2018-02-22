Sadece 3 kişinin konuşabildiği dil: Bandeşi

Ancak evlilikler yolu ile daha yaygın dilleri konuşan kişiler köye yerleşti, yeni kuşaklar da Bandeşi yerine diğer dilleri konuşmaya başladı.
Yok olmaya yüz tutmuş bu dili artık sadece 3 kişi konuşabiliyor.
Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı
'YPG, Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul etti'
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çirkin saldırı!
Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!
Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı
Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar
2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi
Köpeği timsaha böyle yem etti
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum