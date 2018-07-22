Safiye İnci'nin tutuklanmasına kim ne dedi?

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Safiye İnci'nin tutuklanması sosyal medya ve Türk basınında en çok tartışılan konularından biri oldu. Twitter'da bazı yorumlar Atatürk'ü Koruma Kanunu'na dayanarak İnci'nin tutuklanmasını ve sosyal medyada hedef gösterilmesini haklı bulurken, bazı yorumlarda ise 'hakaret suçunun hukuki sürecinin tutuksuz yargılama' olduğunu savunuldu. Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret içeren videonun yayımlanmasından sonra Twitter'da #SafiyeİnciTutuklansın etiketiyle kampanya başlatılmıştı. Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı Tutuklamaya karşı çıkanlar arasında yer alan İnsan Hakları hukukçusu Kerem Altıparmak, Twitter hesabından "Bu tutuklama tüm Cumhurbaşkanına hakaret dosyalarında hatırlatılacak. Bu vakada tutuklama isteyenler için tam anlamıyla bir Pirus Zaferi" dedi. Akademisyen Yaman Akdeniz de yine Twitter'da şu mesajı paylaştı: "Çok sayıda Avrupa ülkesinde 'hakaret' ceza hukuku kapsamında değil. Olan ülkelerde de de hapis cezaları ya yok ya da para cezası seviyesinde. AİHM para cezalarını bile ölçüsüz buluyor. Türkiye'de ise hakaretten (kime olursa olsun) soruşturma açılınca, tutuklama olunca seviniyoruz."

https://twitter.com/cyberrights/status/1021011491514978306 Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, köşe yazısında ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Alemi' pankartını dolaştıran öğrenciler için de tutuklanmaları çağrıları yapıldığını hatırlatıp "Herkesin birbirini hapse attırmaya çalıştığı bir ülke olduk. Bir taraf neredeyse Erdoğan'a muhalefet edenlerin tamamını, öteki taraf da neredeyse Erdoğan'a izafe edilebilecek kesimin tamamını hapse attırmak için fırsat kolluyor" dedi. #SafiyeİnciTutuklansın etiketini paylaşanlar arasında yer alan CHP eski İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise "İmam Hatiplerde ne anlatılıyor, nasıl bir eğitim veriliyor da bu çocuklar 'dindar', 'kindar', 'ahlaksız' nesiller olarak yetişiyor diye sorgulamak yerine; 'provokasyon', 'tiyatro' diyerek olayı kapatmaya hatta muhalefeti suçlamaya kadar vardırıyorlar işi…" mesajı attı. https://twitter.com/zeynabelle/status/1020572767882792960 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Atatürk'e hakaret söylemlerinin her geçen gün arttığını ve cezasızlığın bu tür olayları teşvik ettiğini belirtip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi verdi.