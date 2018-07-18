Sağlıkta Şiddet Neden Önlenemiyor?

Türkiye’de son yıllarda artış gösteren sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenemiyor. Son olarak Şanlıurfa’da bir doktor hasta yakınının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Peki, bu saldırılar neden önlenemiyor?

Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Bölümü'nde yatan çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen bir kişi, nöbetçi Doktor Bahaddin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşıyla vurdu. Ağır yaralanan doktor ameliyata alındı. Bu sadece bir örnek. Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik günde ortalama 30 saldırı başvurusu alıyor. TTB yöneticilerine göre gerçek rakam bundan daha fazla.

Dr. Yalçın’a yönelik saldırıya ilk tepki Şanlıurfa Tabip Odası’ndan geldi. ŞTB’den yapılan açıklamada saldırı kınanarak şöyle denildi; ”Sağlıkta neredeyse her gün yaşanan şiddet terörünün bir an önce son bulmasını ve bunu yapanın yanına kar kalmamasını ve hak ettiği şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kışkırttığı yüksek hizmet talebi, toplumda beklenti oluşturmakta fakat hastanelerdeki yığılmalar hekim sayısının yetersizliği, iş yükünün fazla olması, toplumda oluşturulan yüksek beklenti algısını doyuramamaktadır. Hastayı müşteri olarak gören bu uygulamalara tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının karşı çıkmasına rağmen Sağlık Bakanlığı hala biz sağlık emekçilerine kulaklarını tıkamaya devam etmektedir. Hekimlerimize yöneltilen “doktor efendi, hastanın cebinden elini çek”, “bunlara iğne bile yaptırmam” söylemlilerinin yarattığı aşağılama ve hedef haline getirilmelerinin sonuçları sağlık çalışanlarına şiddet olarak dönmektedir.”