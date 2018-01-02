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Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 12:15 | Son Güncelleme 51 dakika önce

İran'ı 1979'a kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi'nin ailesi İran'da günlerdir süren ve çok sayıda şehre yayılan gösterileri desteklediğini açıkladı.

Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması

İran'da geçen hafta perşembe günü başlayan ve 29 kente sıçrayan protestolar sürüyor. Şah ailesi Twitter'dan göstericilere destek açıklamaları yapıyor. İran'da İslam devrimi olmasaydı şu anda tahtta olacak olan Veliaht Prens Rıza Pehlevi, protestolar başladığından beri destek mesajı veren onlarca tweet attı.

Gazeteci Nevzat Çiçek, Şah Pehlevi'nin ailesinin Beyaz Saray önünde yaptıkları konuşmayla İran'da yaşanan protestoları desteklediğini ve bunu da sosyal medyayı kullanarak pekiştirdiğini söyledi.

ŞAH'A DESTEK SLOGANLARI

İranlı İşçiler Ajansı (ILNA), göstericilerin ülkenin kuzeybatısındaki Takistan kentinde bir din adamları okulunu ve hükümet binalarını ateşe verdiğini bildirdi. Bazı eylemciler, ülkeyi 1979'a kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi lehine sloganlar attı.

1979'da İslam Devrimi ile devrilen Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza'nın ülkeye gelmesi ve monarşiye dönülmesi yönünde de sloganlar vardı. Pehlevi hanedanı devam etse, İran'ın başında olacak olan Rıza Pehlevi, gösterilere destek veren keskin açıklamalar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Şah Rıza Pehlevi

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