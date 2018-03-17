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Şahin Alpay ev hapsi şartıyla tahliye edildi

17.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

20 aydır tutuklu olan Zaman gazetesi yazarı Şahip Alpay AYM'nin ikinci kez aldığı "hak ihlali kararı" sonrası tahliye edildi.

Gülen yapılanmasına yönelik dava kapsamında yargılanan Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez "hak ihlali kararı" vermesinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Alpay hakkında ''yurt dışına çıkış yasağı'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümleri uygulanacak.

AYM, dün aldığı kararda, Alpay'ın Anayasa ile güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "adil yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme ayrıca Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti.

AYM, kararını internet sayfası üzerinden tam metin olarak yayınlayarak, Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı.

AYM'den çıkan ikinci ihlal kararı sonrasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Temmuz 2016 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan Alpay'ın tahliye edilmesine hükmetti. Alpay, ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''Anayasayı ihlal'', "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamaları ile yargılanıyor.

En üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ocak'ta Şahin Alpay ve akademisyen yazar Mehmet Altan'a yönelik aldığı ilk "hak ihlali kararı" sonrası, ağır ceza mahkemeleri Alpay ve Altan'ın tahliye talebini reddetmişti.

Şahin Alpay ve akademisyen Mehmet Altan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bireysel başvuru yapmış, mahkemenin kararını 20 Mart'ta açıklayacağı duyurulmuştu.

DW/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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