Şahin Alpay ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Gülen yapılanmasına yönelik dava kapsamında yargılanan Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez "hak ihlali kararı" vermesinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Alpay hakkında ''yurt dışına çıkış yasağı'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümleri uygulanacak.

AYM, dün aldığı kararda, Alpay'ın Anayasa ile güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "adil yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme ayrıca Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti.

AYM, kararını internet sayfası üzerinden tam metin olarak yayınlayarak, Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı.

AYM'den çıkan ikinci ihlal kararı sonrasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Temmuz 2016 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan Alpay'ın tahliye edilmesine hükmetti. Alpay, ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''Anayasayı ihlal'', "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamaları ile yargılanıyor.