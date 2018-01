Şahin Alpay'ın tahliye talebine ikinci kez ret! 'Anayasa Mahkemesi görev gaspı yaptı'

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın avukatı Veysel Ok, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 13. Ağır Ceza'nın ikinci ret yanıtını şöyle duyurdu:

Veysel Ok DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada da "AYM kararına uyulması gerektiğini herkes biliyor" diye konuştu. Türkiye'de şu an bir sistem krizi olduğunu kaydeden OK, "Anayasa Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi arasında yaşanan bu çatışma, ülkenin geleceği için belirleyici olacak" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 13. Ağır Ceza Mahkemesi için "hukuk adına talihsiz günler" diyerek "Yerel mahkeme resmen beraat kararı verme korkusunu dışa vurmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) perşembe günü tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın bireysel başvurularını değerlendirip hak ihlali olduğuna hükmederek gazetecilerin tahliyelerine karar vermişti. Ancak karar, aynı gece önce Şahin Alpay'ın dosyasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi daha sonra da Mehmet Altan'ın dosyasına bakan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nden geri dönmüştü. Her iki mahkemede ret kararına AYM kararının kendilerine tebliğ edilmemiş olmasını göstermişti. Bunun üzerine AYM'nin resmi Twitter hesabından kararın internet sayfasında yayımlanmış olduğu bildirilmişti.

DW/BD/ÖA

