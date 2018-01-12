Şahin Alpay'ın tahliyesine ikinci kez ret

Ağır Ceza Mahkemesi, cuma günü AYM kararını değerlendirerek ikinci kez reddetti.13. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci ret kararında, "12 Ocak Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde söz konusu tutuklu sanık ile ilgili verilen gerekçeli kararın yayımlandığının anlaşıldığı" belirtildi ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı ve sanık müdafilerin dilekçesinin incelemeye aldığı ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalinin tespitine yönelik kararı için "mahkememiz dâhil olmak üzere herkes için bağlayıcıdır" ifadesinin kullanıldığı metinde, "Anayasa Mahkemesi, hangi nedenle olursa olun yerel mahkemelerin yerine geçecek 'delil değerlendirmesi' ve 'yerindelik incelemesi' yapamaz" diyerek AYM kararı reddedildi.

"Anayasa Mahkemesi, kendini mahkememiz yerine koyarak özetle‚ 'dosyadaki delillerin tutukluluk için yeterli olmadığına' karar vermiştir" ifadesinin yer aldığı karar metninde "Bu tespit dikkate alındığında mahkememizce sadece tahliye değil, aynı zamanda ve yargılama sonunda beraatına da karar vermek gerekir" denildi. Karar mentinde "Anayasa Mahkemesi dosyamızın esasına girerek karar vermesi 'görev gaspı' niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.