Sahra çölünde kaybolan minibüsteki 17 kişi ölü bulundu

Ülke basınındaki haberlere göre, minibüs 21 Haziran'da Cezayir'den ayrılarak Timbuktu'ya gitmek üzere yola çıktı.
İki gün içinde Timbuktu'ya varması beklenen 4'ü çocuk, 6'sı kadın 17 kişinin bulunduğu minibüsten günlerce haber alınamaması üzerine, minibüstekilerin Cezayir'deki yakınları işin peşini bırakmadı.
Yapılan aramalar sonunda minibüs, Timbuktu'nun 130 kilometre kuzeyinde içindeki tüm yolcular ve şoför ölmüş halde bulundu.
Şoförün çöldeki kum fırtınası nedeniyle yolunu kaybettiği sanılıyor.
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