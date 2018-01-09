HABER

Sahra Çölü'ne kar yağdı

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 06:55 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sahra Çölü’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağdığı belirtildi. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu açıklandı.

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Cezayir merkezli TSA gazetesinin haberine göre, Cezayir'in Ayn Sefra kenti yakınlarında Sahra Çölü'nün kuzeyinde Pazar sabahı kar yağışı başladı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ama gün sonunda karın erimeye başladığı kaydedildi. ​Ayn Sefra yakınlarında geçen yıl da güçlü kar yağışı yaşanmıştı.

(Sputnik)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Sahra Çölü

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
taş yağması yakındır.
Diğer Haberler
Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

ABD askıya aldı! Resmen açıklandı

ABD askıya aldı! Resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.