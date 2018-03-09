Sahte haberler gerçek haberlerden çok daha hızlı yayılıyor

ABD'de, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) yaptığı bir araştırma sahte haberlerin sosyal medya üzerinden çok daha hızlı yayıldığını ulaştığını ortaya koydu.

Science bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, Twitter'da 11 yıl boyunca incelenen verilerde 126 bin dedikodu ve sahte haberin gerçek haberlere kıyasla çok daha fazla insana ulaştığı belirtildi.

En çok paylaşılan haberler ise sahte siyasi haberlerdi. Bunu şehir efsaneleri, iş, "terörizm", bilim, eğlence ve doğal afetler gibi konular izliyor.

Araştırmayı kaleme alan Profesör Sinan Aral, "Sahte haberler daha özgün, insanların orijinal bilgiyi paylaşma olasılığı daha yüksek" dedi.

Araştırma ekibi özgünlüğün yeniden paylaşmaya neden olup olmadığından emin değil ancak sahte haberlerin gerçek haberlere kıyasla daha şaşırtıcı olduğunu ve bu yüzden daha çok paylaşıldığını düşünüyor.

Prof. Aral, Dr. Soroush Vosoughi ve Doçent Dr. Deb Roy bu araştırmayı 2013'te Boston maratonu sırasındaki bombalı saldırılarından sonra başlattılar.

Dr. Vosoughi, "Twitter bizim ana haber kaynağımız olmuştu. Ve sosyal medyada okuduğum pek çok şeyin dedikodudan ve sahte haberlerden ibaret olduğunu fark ettim" dedi.