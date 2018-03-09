HABER

Sahte haberler gerçek haberlerden çok daha hızlı yayılıyor

09.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) yaptığı bir araştırma, sahte haberlerin sosyal medya üzerinden çok daha hızlı yayıldığını ve çok daha fazla insana ulaştığını ortaya koydu.

Sahte haberler gerçek haberlerden çok daha hızlı yayılıyor

ABD'de, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) yaptığı bir araştırma sahte haberlerin sosyal medya üzerinden çok daha hızlı yayıldığını ulaştığını ortaya koydu.

Science bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, Twitter'da 11 yıl boyunca incelenen verilerde 126 bin dedikodu ve sahte haberin gerçek haberlere kıyasla çok daha fazla insana ulaştığı belirtildi.

En çok paylaşılan haberler ise sahte siyasi haberlerdi. Bunu şehir efsaneleri, iş, "terörizm", bilim, eğlence ve doğal afetler gibi konular izliyor.

Araştırmayı kaleme alan Profesör Sinan Aral, "Sahte haberler daha özgün, insanların orijinal bilgiyi paylaşma olasılığı daha yüksek" dedi.

Araştırma ekibi özgünlüğün yeniden paylaşmaya neden olup olmadığından emin değil ancak sahte haberlerin gerçek haberlere kıyasla daha şaşırtıcı olduğunu ve bu yüzden daha çok paylaşıldığını düşünüyor.

Prof. Aral, Dr. Soroush Vosoughi ve Doçent Dr. Deb Roy bu araştırmayı 2013'te Boston maratonu sırasındaki bombalı saldırılarından sonra başlattılar.

Dr. Vosoughi, "Twitter bizim ana haber kaynağımız olmuştu. Ve sosyal medyada okuduğum pek çok şeyin dedikodudan ve sahte haberlerden ibaret olduğunu fark ettim" dedi.

Sahte haberler yüzde 70 daha fazla paylaşılıyor

Araştırma ekibi haberlerin doğruluğunu test etmek için 6 bağımsız doğrulama kaynağından faydalandı.

Çalışmada el edilen bazı bulgular şöyle:

  • Sahte haberler gerçek haberlere kıyasla yüzde 70 daha çok yeniden paylaşılıyor
  • Gerçek haberlerin 1500 kişiye ulaşması 6 kat daha uzun sürüyor
  • Gerçek haberler nadiren 1000'den fazla kişiye ulaşıyor ama popüler sahte haberler 100 bin kişiye kadar gidebiliyor.

Lancashire kentinde Edge Hill Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Geoffrey Beattie BBC'ye açıklamasında gücün, doğru ya da değil başkalarının duymadığı bir bilgiyi paylaşmasıyla alakalı olduğunu söyledi.

Geoffrey Beattie, "İnsanlar haber değeri olan bilgiyi paylaşmak istiyor. Bir bakıma gerçek değeri çok da önemli değil" dedi.

Beattie'ye göre sahte haberlerin yayılması dedikodu yapmaya benziyor:

"En iyi dedikodu ilginç olandır. İnsanların en son endişe ettiği şey de bunun doğru olup olmadığıdır. Biz haberlere boğulmuş durumdayız. Bu yüzden haberler dikkat çekebilmek için daha şaşırtıcı ya da daha iğrenç olmalı".

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD mit sahte haber sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

İlginizi Çekebilir

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunu bildikleri içinde 15 Temmuz Gecesi Reis in Almanya ya iltica etmek istediği yalanını uydurmuşlardı Reis İstanbul a İndiğinde ise , Bağdat caddesinde Darbeci Tankları Alkışlayan SOYSUZLAR seslerini kesmişlerdi gerçi zaman içerisinde Bazısı Feto dan aldıkları talimat doğrultusunda önce "_Bu Tiyatro" ardından da "_Kontrollü Darbe" diyerek neMal olduklarını defaatle dile getirmişlerdi
Diğer Haberler
Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

Çavuşoğlu: ‘Afrin Harekatı’nın Zor Kısmı Sona Erdi’

Çavuşoğlu: ‘Afrin Harekatı’nın Zor Kısmı Sona Erdi’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.