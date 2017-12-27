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Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 10:20 | Son Güncelleme 2 saat önce

Dominik'te sahte içki nedeniyle ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi, toplamda 12 kişi öldü. Yetkililer, Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol içeren likörün ilk olarak geçen hafta ölümlere neden olduğunu açıkladı.

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Dominik Cumhuriyeti'nde 12 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti.

21 KİŞİ DEN HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kişilerin cenazesinde ikram edilen likörün daha sonraki ölümlere yol açtığını ifade eden yetkililer, toplamda 12 kişinin öldüğünü, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Altagracia Guzman, emniyet birimlerinin olayı araştırdığını kaydetti.

Haiti'de şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze sahte içki Dominik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ee napalım yani içki içmemizi kimse engelleyemez biz tanrı tanımaz insanlarız
Bizde de trafik kazasında ölenin cenazesine giderken trafik kazasi yaparak ölenlerke meşhuruz
habere bak arkadaş gülermisin ağlarmısın :S
Habere bak şaka gibi.
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