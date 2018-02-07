Sahte cinsel video üretmek kolaylaştı, sonuçları ciddi olacak

Bu topluluklarda yaptıkları şeyin gerçek etkileri tartışılırken vicdanın izine rastlamak çok zor. Başka birinin yüzünü kullanarak bir porno video yaratmak etik dışı mı? Öyleyse ne önemi var? Birine zarar veriliyor mu?

Bu tekniği kullanan topluluklarda ise ünlü yüzlerin hiç beklenmedik seks videolarında görünmesinin getirdiği bir heyecan var.

'Deepfake' videoların yayınlandığı internet siteleri gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleseler de bu konuda ne yapabilecekleri hakkında bir fikirleri yok.

Bu videoları üretmeyi sağlayan araçlar daha güçlü ve daha kolay kullanılır hale geldikçe, insanlar hayallerindeki cinsel fantezileri internete aktarma imkanı buluyor.

Son haftalarda internete yüklenen ve deepfake (derin sahte) denilen sahte pornolarda bir patlama yaşanıyor. Bu tür videolarda, yalnızca fotoğraflarına sahip olunan bir kişinin yüzü, bir porno videosundaki aktrisin yüzüne monte ediliyor.

Belki de yaptıklarının, kullanılan kişiye ne hissettirdiğini düşünmeleri gerekir.

Reddit sitesinde bir kullanıcının söylediği gibi, bu distopik bilim kurgu dizisi Black Mirror'dan fırlamış bir uygulamaya benziyor.

Nasıl yaratılıyorlar?

Bu tür videoları yaratmayı sağlayan ve bir ay önce yayınlanan yazılımlardan biri, programı yaratan kişiye göre bir ay içinde 100 binden fazla indirildi.

Sahte pornografik görüntüler yüz yıldan uzun bir süredir yaratılmakta olsa da bu çok zorlu bir süreçti, özellikle de videolarda. Gerçekçi videoların Hollywood stüdyolarında kullanılan türden yazılımlara, yeteneğe ve büyük bir bütçeye ihtiyacı oluyordu.

Fakat makine öğrenimi sayesinde bu süreç üç basit adıma indirgendi: Bir kişinin çok fazla fotoğrafını edin, pornografik videoyu seç ve bekle. Kısa bir video için 40 saat gibi bir süre gerekse de bilgisayarlar gerisini hallediyor.

En popüler sahte pornolarda ünlüler yer alsa da yeterince fotoğrafı bulunan herkesin deepfake videosu yapılabilir. Ve günümüzde herkesin sosyal medyaya yüklediği selfie sayısını düşününce bu hiç de zor bir şey değil.