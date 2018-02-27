Şaka olsun diye asansörde idrarını yaptı, asansörde mahsur kaldı

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan bir çocuğun asansörde yaşadıkları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şaka olsun diye pantolonunu çıkarıp asansörün tuşlarına doğru idrarını yapan ufak çocuk daha sonra ineceği durağa gelince, kendisine çeki düzen verip kapının açılmasını bekledi.

Fakat Çin basınında yer alan haberlere de yansıyan bu olayda, asansörün kapısı hata verdi ve açılmadı. Bu sırada çocuğun idrarını yaptığı tuşlar da yanıp sönmeye başlarken çocuk kamerada oldukça korkmuş bir şekilde yansıdı.

Videonun sonunda ise asansörün ışıklarının söndüğü görülürken, yerel basında yer alan haberlere göre çocuk bir süre sonra apartman görevlisi tarafından kurtarıldı.

Fakat çocuğun görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından internet kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, çocuğun ailesinin asansörün tamir parasını ödemesi gerektiğini söylerken, diğerleri de çocuğun asansörde kalmasının iyi bir ders olduğunu dile getirdi.