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Salih Müslim Çekya'da gözaltına alındı

25.02.2018 12:58 | Son Güncelleme

Türk basınında çıkan haberlere göre PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı.

Salih Müslim Çekya'da gözaltına alındı

Türk basınında çıkan haberlere göre, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da göz altına alındı.

Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten talep etmişti.

Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin Türkiye'nin Çekya'ya talepte bulunduğu belirtiliyor.

Türk basınında yer alan haberlerde İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye ise 89 yeni isim eklendiği kaydediliyor. 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenen 44 kişi arasında Salih Müslim'in adının da yer aldığı ifade ediliyor.

DW/BW,BS

©Deutsche Welle Türkçe

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