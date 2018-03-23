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Salih Müslim'den skandal ifadeler: Afrin'den çekilenler 'gerilla savaşına' yönelecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 08:12 | Son Güncelleme

İsveç'in başkenti Stockholm'de konuşan Terör örgütü PYD'nin eski Eşbaşkanı Salih Müslim, Afrin'den çekilen teröristlerin 'gerilla savaşına' yöneleceğini söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de AFP'nin sorularını yanıtlayan Salih Müslim, Afrin konusunda Rusya'yı suçlayarak ve "Türkiye'ye yeşil ışık verdiler" ifadesini kullandu. Müslim ayrıca Afrin'den çekilen güçlerin gerilla savaşına yöneleceğini söyledi.

Müslim, terör örgütü YPG'nin nasıl hareket edeceği sorusuna şu şekilde karşılık verdi:

“(Savaşa) Hâlâ devam ediyorlar. Gelecekte de devam edecekler. Ama savaşma şekillerini değiştirecekler. Cephe savaşı yapmak yerine gerilla savaşına yönelecekler. Başaracaklarına inanıyorum.”

"RUSYA HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Afrin operasyonuna ilişkin Rusya’yı suçlayan Müslim şöyle devam etti:

“Ruslar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Suriye’ye geldiklerinde bazı yükümlülükleri vardı. Evet, (Suriye) rejimin çağrısıyla geldiler ama o zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma sözü vermişlerdi. Ama şimdi Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki tüm Şahba Bölgesi’ni işgal ediyor. Afrin’i işgal ediyorlar. Direnişe rağmen Rusya hiçbir şey yapmadı. Türkiye’ye yeşil ışık yaktılar; bunda sadece biz değil herkes hemfikir. Rusya yeşil ışık yakmasaydı bunu yapamazlardı.”

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Salih Muslim isveç Stockholm PYD Afrin YPG Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
MÜSLÜM KANDIRILMIŞ İNSANLARI RESMEN ÖLÜME GÖNDERİYORSUN SEN VE TÜM EKİBİN ÖLECEKSİNİZ SOYSUZ KANSIZ
Ulan tipin domuza benziyor . seni bırakan ülkelermi destek verecek sana. Gelde , gazını alalım delikanlıysan . ama yakında alırız seni . merak etme
düzenli ordu ile cephe savaşını beceremediklerini itiraf etmenin bir diğer yolu budur.ama kandile de giriyoruz az kaldı.
erkek gibi savaşmak zormu geldi fistanlılar
iyi bari,kaçmayınki bolca gebertelim
Daha önce de ifade ettim. Kürt değilim. Hatta terör nedeniyle Kürtleri suçlu görüyorum. Lakin İran'ın ve Türkiye'nin terör ile mücadelesi, Irak Körfez savaşı, Suriye iç savaşı hep kürtlerin yaşadığı bölgelerde yapılıyor. Nerede ise bu bölgede 5 milyon kürt öldü. Bu bölgede kürtlerin nüfusu azaltmak veyahut yok edilmek isteniyor. Ve tüm bunların suçluları da bu adam ve bunun peşinden koşan Kürtler. Kime hizmet ediyorlar sizce.
gerçekten ınanıyorsan ordunun başında olursun, yok oyle isveçten sallamak gelde kelleni alsın Türkler
Tsk sivil vatandasa izin verse, gerilla savasi nasil olurmuş görursunuz siz. Bu ulkede avci sayisi 3.000.000 ve bunlarin cogublugu 1000 m den nokta atisini yapabilen, daglarda meralarda nasil sizin gibi donuzlari yok edecegini, bundanda cok buyuk bir zevk alacagini bilmelisin.
hepiniz aldatılıyorsunuz müslüm ve o kadar gerizekalısınızki hiç biriniz bir türlü akıllanamadınız..
YAHU BU KADROYU NİYE YOK ETMEK İÇİN BİR BİRİM KURULMUYOR NEDEN İSTİHBARAT BU PİSLİKLERİN GİTTİĞİ YERİ BELİRLEYİP İNDİRMİYOR ARTIK GERİLLA SAVAŞI YAPACAKLARSA BİZİMKİLERDE BU BAŞLARINDAKİ PİSLİKLERİN YERİNİ BELİRLEYİP BOMBALASINLAR VE BAŞSIZ KALAN PİSLİKLER PARÇALANIP GİTSİN.
bu öküz kendini batı öküzlerine böyle kabul ettiriyor.ama Türkiye öküzleri dinlemez.gereğini yapar.ayrıca bu pisliklerin tek yaptığı kalleşlik ve yalan.batı bunlara inanmıyor sadece Türkiyeye karşı aynı amaçları olduğu için inanmış gibi görünüyorlar.ama hepsini tuvalete atıyoruz ve sifonu çekiyoruz
Marifetinize gördük ABD olmayınca çil yavrusu gibi dağıldınız dağılanlarada Türk Askeri Polisi ve ÖSO tek tek avladı,ateş olsa ne kadar yer yakarsınız siz bir hiçsiniz,adi herifler.
NE OLDU LAN CEPHE SAVAŞI YEMEDİ Mİ ALÇAKLAR. AYI GİBİ MAĞARADA YAŞAYIP SALDIRIP KAÇARSINIZ ARTIK. HANİ TÜKRÜĞÜNÜZDE BOĞARDINIZ TÜRKİYEYİ SATILIK KÖPEKLER.
çaklla dolaşan çakal olur aslanla dolaşan aslan olur bozkurtla dolaşan plan yapar dünyanın hakimi olur son gülen iyi güler o kaldırdığın eli bir gün bu millet kırar ve kandırdığınız çoluk çocuk size elbet hesabını sorar şuanda bozkurtlar cephe açtı çık er meydanına arkana alma hiç bir ülkeyi erkekçe çık savaş sığıntı olma unutma bin ölür bin diriliriz ben çerkezim senin gibi dağamıçıkayım özgürlüğüm için zaten özgürüm türk devleti türkede kürdede çerkezede lazada boşnağada kapılarını sonuna kadar açmış sen neyin hesabını yapıyorsun görmüyorsan suriye halkına bak onlarda türkiyeye sığındı
Ne seni besleyen sahiplerin nede gerilla dedigin it sürüsü asla basaramayacaksiniz. Domuz gibi gebereceksiniz.
Ne zamandan beri kaçmak ,çekilme oldu.Afrinde itin kaldımıki savaşacaklar.
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