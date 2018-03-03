Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Çekya’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Beşar Esad yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin arka planını açıkladı. Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.
"OPERASYON EGEMENLİĞİN İHLALİ"
Euronews’e konuşan Salih Müslim, Afrin konusunda Esad yönetimiyle doğrudan bir temaslarının olmadığını söyledi. Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli egemenlikten bahsediyor. Bu herkes için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye’den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik fakat Türkiye’nin operasyonunu söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
"SINIRA GELDİLER FAKAT ETKİLERİ OLMADI"
Şam yönetiminin Afrin’e asker yollama kararını da değerlendiren Müslim, “Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin’deki yönetimin kararı. Şam yönetimine, ‘Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız’ dediler. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.
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