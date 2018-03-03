HABER

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm, Çekya'da gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından ilk kez Euronews'e konuştu. Müslim, Esad rejimiyle Rusya üzerinden görüştüğünü itiraf etti.

Çekya’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Beşar Esad yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin arka planını açıkladı. Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.

"OPERASYON EGEMENLİĞİN İHLALİ"

Euronews’e konuşan Salih Müslim, Afrin konusunda Esad yönetimiyle doğrudan bir temaslarının olmadığını söyledi. Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli egemenlikten bahsediyor. Bu herkes için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye’den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik fakat Türkiye’nin operasyonunu söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"SINIRA GELDİLER FAKAT ETKİLERİ OLMADI"

Şam yönetiminin Afrin’e asker yollama kararını da değerlendiren Müslim, “Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin’deki yönetimin kararı. Şam yönetimine, ‘Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız’ dediler. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!
Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!
Salih Müslim serbest bırakıldı!Salih Müslim serbest bırakıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Salih Muslim Rusya Suriye PYD PKK Afrin Afrin operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e sert sözler

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e sert sözler

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Çekya müslimi gözaltına alır. abd çekyanın en üstünü arar ana avrat küfür eder ve serbest bırakılır. Gözaltına alanlar hakkında da inceleme başlatılır yalakalık oldun diye. Olay aynen bu değilse bende bişey bilmiyorum.
Bu iş ya bitecek ya bitecek Afrinden sonra sırada Menbiç var,sonunuz tabut olacak hepinizin.
görüşmiyen birtek biziz
bak sen şu skandala...sanki oraya gitmiş, kırmızı halılar ve öpücüklerle karşılanmış da skandal olmuş... o haltı yiyen iki yüzlülerin rusya da değil ama nerede olduğunu herkes biliyor...
bu adamı kırmızı halılarla ankarada ağırlayanlar şimdide terörist başı diye peşine düştüler, demezler mi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye derler kardeşim derler:)
satıp
Diğer Haberler
Slovakyalı gazetecinin cinayeti sonrası gözaltına alınan 7 şüpheli serbest

Slovakyalı gazetecinin cinayeti sonrası gözaltına alınan 7 şüpheli serbest

Almanya daha fazla Türk’e iltica hakkı tanıyor

Almanya daha fazla Türk’e iltica hakkı tanıyor

Berta Caceres cinayeti: Enerji şirketi yöneticisi tutuklandı

Berta Caceres cinayeti: Enerji şirketi yöneticisi tutuklandı

Berlusconi’nin dönüşü İtalyanları böldü

Berlusconi’nin dönüşü İtalyanları böldü

Hükümet krizi: Almanya'yı şimdi neler bekliyor?

Hükümet krizi: Almanya'yı şimdi neler bekliyor?

Alman internet uzmanı: Hacker saldırısı kedi-fare oyununa döndü

Alman internet uzmanı: Hacker saldırısı kedi-fare oyununa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.