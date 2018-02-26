Salih Müslim Finlandiya’ya mı Gönderilecek Türkiye’ye mi?

Türkiye’nin terör saldırıları nedeniyle hakkında yakalama kararı verdiği Salih Müslim’in, 24 Şubat’ta Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gözaltına alınmasıyla birlikte iade süreci tartışılıyor. Türkiye, kendisi gibi Çek Cumhuriyeti’nin de “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” imzacısı olması nedeniyle Müslim’in iadesini talep ediyor. Ancak Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında suçlu iadesine ilişkin ikili/doğrudan anlaşma bulunmaması nedeniyle Müslim’in “siyasi suçlu” olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Müslim’in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması ve Finlandiya’da oturma iznine sahip olması nedeniyle Ankara’nın talebinin reddedileceği kaydediliyor. PYD tarafı da, Müslim’in Çek Cumhuriyeti’nden diğer Avrupa ülkelerine gönderilebileceğini iddia ediyor.

Çek Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eski Eş Başkanı Salih Müslim’in yargılanmak üzere Türkiye’ye iade talebi gündemde olmasına rağmen oturma iznine sahip olduğu Finlandiya’ya gönderilebileceği konuşuluyor.

Türkiye: Yarın hakimden iade kararı bekliyoruz

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim’in Salı günü Prag’da hakim karşısına çıkacağını kamuoyuna duyurdu. Bigalı, Habertürk TV kanalındaki canlı yayında, “Mahkeme yarın iade ya da hiç düşünmek istemediğimiz serbest bırakılma kararını verecek. Bu kişinin geçici tutuklanması talebimizi dün Çek yetkili makamlarına ilettik. Her iki ülke de suçluların iadesi anlaşmasına taraf olduğu için, iadesini bekliyoruz” açıklaması yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV yayınındaki açıklamasında, Müslim’in iadesini değerlendirdi. Bozdağ, “Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya’da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol’ü Çekya’dan talep etti. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı’nın iletmesi gerekiyordu. Dün itibariyle dosya iletildi. Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye’ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir” dedi.