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Salih Müslim Finlandiya’ya mı Gönderilecek Türkiye’ye mi?

26.02.2018 18:20 | Son Güncelleme

Çek Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eski Eş Başkanı Salih Müslim’in yargılanmak üzere Türkiye’ye iade talebi gündemde olmasına rağmen oturma iznine sahip olduğu Finlandiya’ya gönderilebileceği konuşuluyor

Salih Müslim Finlandiya’ya mı Gönderilecek Türkiye’ye mi?

Çek Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eski Eş Başkanı Salih Müslim’in yargılanmak üzere Türkiye’ye iade talebi gündemde olmasına rağmen oturma iznine sahip olduğu Finlandiya’ya gönderilebileceği konuşuluyor.

Türkiye’nin terör saldırıları nedeniyle hakkında yakalama kararı verdiği Salih Müslim’in, 24 Şubat’ta Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gözaltına alınmasıyla birlikte iade süreci tartışılıyor. Türkiye, kendisi gibi Çek Cumhuriyeti’nin de “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” imzacısı olması nedeniyle Müslim’in iadesini talep ediyor. Ancak Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında suçlu iadesine ilişkin ikili/doğrudan anlaşma bulunmaması nedeniyle Müslim’in “siyasi suçlu” olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Müslim’in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması ve Finlandiya’da oturma iznine sahip olması nedeniyle Ankara’nın talebinin reddedileceği kaydediliyor. PYD tarafı da, Müslim’in Çek Cumhuriyeti’nden diğer Avrupa ülkelerine gönderilebileceğini iddia ediyor.

Türkiye: Yarın hakimden iade kararı bekliyoruz

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim’in Salı günü Prag’da hakim karşısına çıkacağını kamuoyuna duyurdu. Bigalı, Habertürk TV kanalındaki canlı yayında, “Mahkeme yarın iade ya da hiç düşünmek istemediğimiz serbest bırakılma kararını verecek. Bu kişinin geçici tutuklanması talebimizi dün Çek yetkili makamlarına ilettik. Her iki ülke de suçluların iadesi anlaşmasına taraf olduğu için, iadesini bekliyoruz” açıklaması yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV yayınındaki açıklamasında, Müslim’in iadesini değerlendirdi. Bozdağ, “Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya’da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol’ü Çekya’dan talep etti. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı’nın iletmesi gerekiyordu. Dün itibariyle dosya iletildi. Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye’ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Esenboğa Havalimanı’ndaki açıklamasında, “Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanımız yakın takipte. Konuyu adım adım izliyorlar. Konunun İnterpol ayağı var, bütün bu çalışmaları bakanlarımız takip ediyorlar. Gerekli görüşmeler yapılıyor” ifadesini kullandı.

Çek vatandaşları meselesi

Bu arada Çek Cumhuriyeti medyasında yayımlanan haberler itibariyle Müslim’in Türkiye’ye iadesi karşılığında iki Çek vatandaşı da gündeme taşındı.

Çek gazetesi Hospodarske Noviny’de yer alan habere göre; Çek Cumhuriyeti yönetimi ile Ankara arasında iki Çek vatandaşı karşılığında Müslim’in iade edilebileceği pazarlığı yapıldığı iddia edildi. Haberde, Kasım 2016’da terör örgütü PKK

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