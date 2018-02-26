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Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 21:34 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim’in Prag’da gözaltında bulunma sürecine ilişkin, Türkiye’nin arzusunun geçici tutuklanma kararı olduğunu belirterek, “Serbest bırakma kararının verilmesini düşünmek bile istemiyoruz çünkü böyle bir karar verilirse, açık konuşmak gerekirse, bu teröre destek vermek anlamına gelir.” dedi.

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Büyükelçi Bigalı, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Müslüm’ün Prag’daki yargılanma sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslim’in uzun yıllar terör örgütü yöneticiliği yaptığını ve Türkiye’de yaşanan kimi terör saldırılarında sorumluluğunun bilinen bir gerçek olduğunu söyledi.

Müslim’in geçici iadesini Çek makamlarından talep ettiklerini ifade eden Bigalı, talebe ilişkin belgelerin Çek yetkililere iletildiğini kaydetti.

Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslüm cumartesi gecesinden itibaren emniyet müdürlüğü binasında tutuluyor. Bize bugün yargılamanın yapılacağı söylenmişti ancak verdiğimiz belgelerin incelenmesi için savcı bugün inceleme için süre istemiş. Yarın öğleye doğru mahkemeden bir karar çıkmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’NİN BEKLENTİSİ GEÇİCİ TUTUKLAMA KARARI"

Bigalı, mahkemenin vereceği olası kararlara da değinerek, ilk olarak mahkemenin geçici tutukluluk kararı alabileceğini, böyle bir durumda söz konusu şahsın yaklaşık 40 gün süresince tutuklu olacağını ve Adalet ile İçişleri bakanlıklarının ivedilikle iade belgesi hazırlayarak Çek makamlarına sunacağını anlattı.

Türkiye’nin beklentisinin geçici tutuklama kararı yönünde olduğunu vurgulayan Bigalı, “Tabii serbest bırakma kararının verilmesini düşünmek bile istemiyoruz çünkü böyle bir karar verilirse, açık konuşmak gerekirse, bu teröre destek vermek anlamına gelir.” dedi.

"KANLI EYLEMLERİN HESABINI TÜRK ADALETİNE VERMELERİ GEREKİYOR"

Bigalı, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanının tutuklanarak adalete teslim edilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Yıllardır yaptıkları kanlı eylemlerin hesabını Türk adaletine vermeleri gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan Büyükelçi Bigalı, Çek ve uluslararası medya kuruluşlarına düzenlediği bir basın toplantısıyla Müslim'in Prag'da yakalanmasına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

AA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Birzamanlar RTE ve kurdurduğu AKP hükümeti ağırlamıştı devlet adamı gibi karşılamıştı.Ondan sonrada 16 nisanda HAYIR cephesini teröristlikle suçlamıştı.Demek seçime göre teöristle mutabakat sonrası kendine muhalefet edenlerde terörist olurmuş.Tüm işbirliği yapanların hepsi AKP çatısında toplanmıştır.Fetöylede içli dışlılarda fetö imam abla ve abileri seçim bölgelerinin seçim sandığı takip memurlarıydı.
Bir gün kırmızı halı öbürgün önünde eğilip el ense diyip çok yaşa padişahım demediği için terörist. Batı bunları göremeyecek kadar kör anlayamacak kadar geri zekalı değil. Yarın bırakırlar adamı. Üstellik T.C vatandaşı olmayanı nasıl kırmızı bülten çıkarılır. İki gün de abd ye iki nota verir bunlar, 3. gün nota verdikleri sevgili vatandaşını terörist ilan ederler.
uluslararası anlaşmalara göre hiçbir ülke siyasi suçluyu iade etmez. seçmenin gözünü boyamak için demeçler verip durmayın. italya iade ettimi öcalan ı. yunanistan ettimi fetöcüleri. belçika ettimi karataş ı. et eyeceklerinden adım gibieminim. öcalan gibi paketleyip getirirseniz ne ala. gerçi adamı kırmızı halı ile karşılayıp. üst düzey konuk olarak ağırlayanda şimdi istiyor görünenler.
Mit denen fuzuli idarenin başı Hakan Fidan benim odamı dinleyeceğine, Varlığını Çek emniyetine bildirdiği Otelde kaldığını Çek emniyetine bildireceğine, cuvala koyup Türkiyeye getirmeli idi.i Demek ki Apo piçini de ABD verdi. O zaman bu MİT ne yayar. Hım Tayyibin gizli işlerini görmeye - örtmeye yararmış, Ben biliyordum da millet öğrensin diye yazdım
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