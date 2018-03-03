Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.
Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu. Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi. Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.
AA
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