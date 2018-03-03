HABER

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslüm burada bir konuşma yaptı.

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.

Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu. Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi. Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

AA

'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
Bu süt cumhuriyet altınının tam 3 katı fiyatı!Bu süt cumhuriyet altınının tam 3 katı fiyatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK Salih Muslim

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
mitingi yapan terörist katılan terörist bunlara yataklık eden kollayı gözetenler baş terörist şaşırmayalım küfür tek millet
Bu ab tatlı dilden diplomasiden anlamıyor. Tek care savaş. Diplomasını elvermedigi yerde faydali olmadığı yerde savaş kaçınılmaz olur. Bu ab nin de sonu böyle olacaktır. atalarımız hep böyle yapmıştır. Merhum Atatürkte bu şekilde yönetti ülkeyi .
bunlar dışarılarda rahat
Diğer Haberler
Beyaz Saray Önünde Silah Sesleri

Beyaz Saray Önünde Silah Sesleri

Paris metrosunda ters yönden yürüyen hamile kadına 60 euro ceza

Paris metrosunda ters yönden yürüyen hamile kadına 60 euro ceza

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Yıldırım: 'TSK Afrin'i Çevrelemiş Durumda'

Yıldırım: 'TSK Afrin'i Çevrelemiş Durumda'

Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor

Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor

Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.