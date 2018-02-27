HABER

Salih Müslim serbest bırakıldı

27.02.2018 14:56 | Son Güncelleme

Çekya'da gözaltına alınan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim'in avukatı Salı günü yaptığı açıklamada, Çekya'da gözaltına alınan müvekkilinin çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Müslim, Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmıştı. Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten talep etmişti.

Müslim, Almanya'da da yasaklı bulunan "Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK)" üye olduğu gerekçesiyle bundan iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listesine eklenmişti.

Salih Müslim hakkında Türkiye'de 2016 yılından bu yana yakalama emri bulunuyordu. Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon dolarlık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Türkiye iadasini istemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, Salih Müslim'in iade edilmesini istemişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının Müslim'in iadesi konusunda gerekli çalışmaları yürüttüğünü söylemişti.

Reuters/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda büyük yangın!

Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda büyük yangın!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak: Kerkük petrolü yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilecek

Irak: Kerkük petrolü yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilecek

ABD Dışişleri: Afrin Operasyonu konusunda Türkiye BM kararını tekrar okumalı

ABD Dışişleri: Afrin Operasyonu konusunda Türkiye BM kararını tekrar okumalı

VOA 60 - 27 Şubat

VOA 60 - 27 Şubat

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

New York Times'tan çarpıcı iddia: Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi

New York Times'tan çarpıcı iddia: Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi

BM Raportöründen Türkiye’ye İşkence Uyarısı

BM Raportöründen Türkiye’ye İşkence Uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.