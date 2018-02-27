Salih Müslim serbest bırakıldı!

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim'in avukatı Salı günü yaptığı açıklamada, Çekya'da gözaltına alınan müvekkilinin çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.
Müslim, Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmıştı. Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten talep etmişti.
Müslim, Almanya'da da yasaklı bulunan "Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK)" üye olduğu gerekçesiyle bundan iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listesine eklenmişti.
Salih Müslim hakkında Türkiye'de 2016 yılından bu yana yakalama emri bulunuyordu. Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon dolarlık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
Türkiye iadasini istemişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, Salih Müslim'in iade edilmesini istemişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının Müslim'in iadesi konusunda gerekli çalışmaları yürüttüğünü söylemişti.
Reuters/BW,GY
©Deutsche Welle Türkçe
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