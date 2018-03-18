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Salih Müslim'den Afrin açıklaması: Muharebeden çekilmek, savaşın kaybı değil

18.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, TSK ve ÖSO'nun Afrin kent merkezinde kontrolü sağlaması sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muharebeden çekilmek, savaşı kaybetmek veya mücadeleyi bırakmak anlamına gelmez" dedi.

Salih Müslim'den Afrin açıklaması: Muharebeden çekilmek, savaşın kaybı değil

Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezinde kontrolü sağlaması sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muharebeden çekilmek, savaşı kaybetmek veya mücadeleyi bırakmak anlamına gelmez" dedi.

Mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Müslim'in açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Kürt halkı kendilerine karşı planlanan soykırıma karşı kendilerini savunacak. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak. #AfrinYalnızDeğil"

https://twitter.com/SalihMaslem/status/975323626982510592

Salih Müslim 25 Şubat'ta bir konferansa katılmak üzere gittiği Çek Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Türkiye Müslim'in 16 ila 40 gün arasında geçici olarak gözaltında tutulmasını ve iadesini istemişti.

Çek Cumhuriyeti ise bu talepleri kabul etmemişti.

AB sınırlarında kalma şartıyla serbest bırakılmıştı

Salih Müslim, yargılama süresince Avrupa Birliği sınırlarında kalma şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere konuşan Salih Müslim, Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığını bildiğini ama ciddiye almadığını ve hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu söylemişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili kararın 'hukuksuz olduğunu' ve 'terör örgütlerine destek niteliği taşıdığını" belirtmişti.

Müslim daha sonra nereye gideceğine karar vermediğini ama Finlandiya'da oturum hakkı olduğunu açıklamıştı

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