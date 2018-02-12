Salih Müslim’in Başına 4 Milyon Ödül Kondu

İçişleri Bakanlığı’nın son yaptığı güncellemeyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listenin en çok dikkat çeken ismi PYD’nin eski Eş Genel Başkanı Salih Müslim oldu. Müslim de artık Türkiye’nin en çok arananlar kırmızı listesinde. Müslim için 4 milyon TL ödül kondu.
Müslim’le birlikte, listede 12 Eylül öncesi Türkiye’de faaliyet gösteren ve Suriye iç savaşı boyunca Şam rejimine destek veren Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Acilciler isimli örgütün lideri Mihraç Ural da var. Suriye Direnişi isimli bir örgüt kurarak, rejimle birlikte cihatçılara karşı savaşan Ural, son olarak Soçi’de ortaya çıkmıştı. Ural daha önce yeşil listede yer alıyordu.
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun, Türkiye’nin PYD’yi uluslararası kamuoyuna terör örgütü olarak kabul ettirmek istediğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Coşkun, ”Türkiye PKK’nin terör örgütü olduğu konusunda herhangi bir sıkıntı çekmiyor fakat PYD’nin terör örgütü olduğu konusunu uluslararası camiaya anlatabilmiş değil. PYD Amerika’nın da, AB’nin de, BM’nin de listelerinde terör örgütü olarak yer almıyor. Türkiye bundan sonra uluslararası camiada en büyük çabayı PYD’yi terör örgütü olarak görülmesi için sarf edecek. Bunun için PYD’nin yöneticilerini terör listesine alıp, hem kendisi o listeye uygun hareket edip, hem de bunu uluslararası kamuoyuna kabul ettirecek, amacı bu olsa gerek,” dedi.
Coşkun, Türkiye’nin gelecekte yeniden çözüm sürecine dönmesi halinde dengelerin değişebileceğini belirterek, ”Şu anda ortada herhangi bir şey yok, çözüm, müzakere, diyalog yok. Ama bu çatışma devam ederken PYD’yi karşı taraf olarak gördüğü yapıyı mümkün olan en büyük hasara uğratmak, hem çatışma alanında, hem diplomasi alanında yıpratmak, devletin temel stratejisi bu. Bunu yapmaya çalışacak. Yarın bir gün bir diyalog ortamı doğarsa bu dengeler yeniden değişebilir. Bunlar çok kalıcı dengeler değil. Suriye konusunda mutabakat oluşursa bu süreçler değişebilir,” diye konuştu.
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