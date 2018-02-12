HABER

Salih Müslim’in Başına 4 Milyon Ödül Kondu

12.02.2018 19:40 | Son Güncelleme

Türkiye İçişleri Bakanlığı, eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’i ‘Aranan Teröristler Listesi’nin en çok arananları kapsayan kırmızı listesine ekledi. Müslim için 4 milyon TL ödül kondu

Salih Müslim’in Başına 4 Milyon Ödül Kondu

İçişleri Bakanlığı’nın son yaptığı güncellemeyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listenin en çok dikkat çeken ismi PYD’nin eski Eş Genel Başkanı Salih Müslim oldu. Müslim de artık Türkiye’nin en çok arananlar kırmızı listesinde. Müslim için 4 milyon TL ödül kondu.

Müslim’le birlikte, listede 12 Eylül öncesi Türkiye’de faaliyet gösteren ve Suriye iç savaşı boyunca Şam rejimine destek veren Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Acilciler isimli örgütün lideri Mihraç Ural da var. Suriye Direnişi isimli bir örgüt kurarak, rejimle birlikte cihatçılara karşı savaşan Ural, son olarak Soçi’de ortaya çıkmıştı. Ural daha önce yeşil listede yer alıyordu.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun, Türkiye’nin PYD’yi uluslararası kamuoyuna terör örgütü olarak kabul ettirmek istediğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Coşkun, ”Türkiye PKK’nin terör örgütü olduğu konusunda herhangi bir sıkıntı çekmiyor fakat PYD’nin terör örgütü olduğu konusunu uluslararası camiaya anlatabilmiş değil. PYD Amerika’nın da, AB’nin de, BM’nin de listelerinde terör örgütü olarak yer almıyor. Türkiye bundan sonra uluslararası camiada en büyük çabayı PYD’yi terör örgütü olarak görülmesi için sarf edecek. Bunun için PYD’nin yöneticilerini terör listesine alıp, hem kendisi o listeye uygun hareket edip, hem de bunu uluslararası kamuoyuna kabul ettirecek, amacı bu olsa gerek,” dedi.

Coşkun, Türkiye’nin gelecekte yeniden çözüm sürecine dönmesi halinde dengelerin değişebileceğini belirterek, ”Şu anda ortada herhangi bir şey yok, çözüm, müzakere, diyalog yok. Ama bu çatışma devam ederken PYD’yi karşı taraf olarak gördüğü yapıyı mümkün olan en büyük hasara uğratmak, hem çatışma alanında, hem diplomasi alanında yıpratmak, devletin temel stratejisi bu. Bunu yapmaya çalışacak. Yarın bir gün bir diyalog ortamı doğarsa bu dengeler yeniden değişebilir. Bunlar çok kalıcı dengeler değil. Suriye konusunda mutabakat oluşursa bu süreçler değişebilir,” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.