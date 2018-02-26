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Salih Müslim'in mahkemesi ertelendi

26.02.2018 15:24 | Son Güncelleme

Çekya'da gözaltına alınan ve Türkiye'nin iadesini istediği PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in bugün yapılması beklenen duruşması yarına ertelendi.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in bugün yapılması beklenen duruşması yarına ertelendi. Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necatı Bigalı, Prag Savcılığının bugün duruşmaya ilişkin dosyayı inceleyeceğini, bu nedenle duruşmanın yarın yapılacağını söyledi.

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu ve Türkiye'nin "terör örgütü" olarak gördüğü PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) eski lideri, Ankara'nın çıkarttığı yakalama kararı üzerine Pazar günü Prag'da gözaltına alınmıştı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi için Prag makamlarına resmen başvuruda bulunulduğunu söyledi. Bozdağ, Müslim'in Türkiye'ye iadesi için gerekli evrakların Çekya'ya sunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, Müslim'in iade edilmesini istemiş, "Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder ve hak tecelli eder" demişti.

Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon dolarlık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

AP/GY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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