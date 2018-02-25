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Salim Müslim Türkiye’ye İade Edilecek mi?

25.02.2018 19:10 | Son Güncelleme

Türkiye, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da hakkında İnterpol aracılığıyla “kırmızı bülten” ile yakalanması talebi bulunduğu için gözaltına alınan PYD’nin Eski Eşbaşkanı Salih Müslim’in iadesini talep etmek üzere harekete geçti

Salim Müslim Türkiye’ye İade Edilecek mi?

Türkiye, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da hakkında İnterpol aracılığıyla “kırmızı bülten” ile yakalanması talebi bulunduğu için gözaltına alınan PYD’nin Eski Eşbaşkanı Salih Müslim’in iadesini talep etmek üzere harekete geçti.

Türkiye’nin 13 Şubat’ta hakkında İnterpol aracılığıyla “kırmızı bülten” ile yakalama kararı çıkarttığı Salim Müslim’in Prag’da yakalandığı resmi makamlarca teyit edildi. Çek Cumhuriyeti’nin, İnterpol birimlerince Müslim’in 24 Şubat’ta yakalandığı açıklandı. Bu arada PYD, Müslim’in Prag’da yakalandığını ancak Türkiye’ye iade edilmemesi için Çek Cumhuriyeti nezninde temaslar yapıldığını duyurdu.

Müslim’in yakalanması, Türkiye’nin başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve NATO müttefiklerinden “terörle mücadele” konusunda daha fazla işbirliği beklentisini yüksek sesle dillendirdiği ve son olarak ABD ile 16 Şubat’ta “Stratejik Ortaklık Açıklaması” yapılması sonrasında gerçekleşmesiyle de dikkat çekti. Şimdi Türkiye kamuoyundaki soru, “Salih Müslim iade edilecek mi?”.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki konuşmasında, “Terör örgütü PYD Elebaşı Prag’da yakalandı. Umarım en kısa zamanda bize iade ederler” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Çekya temennih ederim ki bunu bize teslim eder. Teslim edildikten sonra adaletin nasıl tecelli edeceğini görürüz” diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, Çek Cumhuriyeti’nden Müslim’in iadesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Bozdağ, “Dileğimiz, Türkiye'ye iade edilmesidir. Hem Türkiye hem Çekya Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraftır” dedi.

Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Müslim’in “terör saldırısı zanlısı” olarak arandığı anımsatıldı. Müslim’den “PYD silahlı terör örgütü elebaşı” olarak söz edilerek, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’nin de imza attığı “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” uyarınca iadesinin talep edileceği vurgulandı. Açıklamada, Müslim ile ilgili şunlar ifade edildi:

“Bakanlığımızca, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan ve Çekya’nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslüm'in, iadesine yönelik çalışma başlatılmıştır. Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “Kamu malına zarar verme”, “Tehlikeli maddeleri nakletmek” suçlarından kamu davası açılmıştır. Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir. Söz konusu şahsın, Çekya’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir. Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan şahsın, Türkiye’ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya'nın da taraf olduğu “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi”nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir.”

Müslim Ankara’yla diplomatik temas yürütmüştü

PYD’nin eski lideri Salih Müslim 3 Mart 1951 tarihinde Halep

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