Salim Müslim Türkiye’ye İade Edilecek mi?

Müslim’in yakalanması, Türkiye’nin başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve NATO müttefiklerinden “terörle mücadele” konusunda daha fazla işbirliği beklentisini yüksek sesle dillendirdiği ve son olarak ABD ile 16 Şubat’ta “Stratejik Ortaklık Açıklaması” yapılması sonrasında gerçekleşmesiyle de dikkat çekti. Şimdi Türkiye kamuoyundaki soru, “Salih Müslim iade edilecek mi?”.

Türkiye’nin 13 Şubat’ta hakkında İnterpol aracılığıyla “kırmızı bülten” ile yakalama kararı çıkarttığı Salim Müslim’in Prag’da yakalandığı resmi makamlarca teyit edildi. Çek Cumhuriyeti’nin, İnterpol birimlerince Müslim’in 24 Şubat’ta yakalandığı açıklandı. Bu arada PYD, Müslim’in Prag’da yakalandığını ancak Türkiye’ye iade edilmemesi için Çek Cumhuriyeti nezninde temaslar yapıldığını duyurdu.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da hakkında İnterpol aracılığıyla “kırmızı bülten” ile yakalanması talebi bulunduğu için gözaltına alınan PYD’nin Eski Eşbaşkanı Salih Müslim’in iadesini talep etmek üzere harekete geçti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki konuşmasında, “Terör örgütü PYD Elebaşı Prag’da yakalandı. Umarım en kısa zamanda bize iade ederler” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Çekya temennih ederim ki bunu bize teslim eder. Teslim edildikten sonra adaletin nasıl tecelli edeceğini görürüz” diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, Çek Cumhuriyeti’nden Müslim’in iadesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Bozdağ, “Dileğimiz, Türkiye'ye iade edilmesidir. Hem Türkiye hem Çekya Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraftır” dedi.

Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Müslim’in “terör saldırısı zanlısı” olarak arandığı anımsatıldı. Müslim’den “PYD silahlı terör örgütü elebaşı” olarak söz edilerek, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’nin de imza attığı “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” uyarınca iadesinin talep edileceği vurgulandı. Açıklamada, Müslim ile ilgili şunlar ifade edildi: