Salt Lake City Yeniden Kış Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapmak İstiyor

2002 Kış Olimpiyatları'nın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen olimpiyat ruhu, Salt Lake'te hala canlılığını koruyor. Güney Kore'de yapılan olimpiyatlarda yarışan Amerikalı sporcuların üçte biri, Utah'tan. Amerikan Olimpiyat Takımı'nın yüzde 80'iyse antrenmanlarını Utah’taki Olimpiyat Parkı'nda tamamladı.

Geleceğin Olimpiyat sporcularının umut dolu aileleri, Park City'deki spor merkezinin 2002 Olimpiyatları'ndaki madalya törenlerinin üçte birine ev sahipliği yapmış olmasından gururlu.

Tesis hala kullanılır durumda. Bu sayede, sporculara antrenman olanağı sunmanın yanısıra, tesis sayesinde yeral halk da kış sporlarıyla ilgilenmeye başlamış.

Yeni açılan Olimpiyat Müzesi'nde de 2002 Olimpiyatları'nda dağıtılan madalyalar dahil sergilenen birçok ilginç parça görmek mümkün.

Olimpik Oval adlı buz pisti, 2002 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni dalında dokuz dünya rekoru kırılmasının ardından ”dünyanın en hızlı buzu” olarak tanımlanmaya başlamıştı. Bin 500 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya alan sürat patencisi Derek Parra, şimdi bu tesisin müdürü.

Parra, ”Bence burayı en iyi tanımlayacak kelime, miras" diyor.

Kasım ayında yapılan bir ankete göre Utahlılar'ın büyük çoğunluğu, Salt Lake City ve komşusu Park City'nin olimpiyatlara bir kez daha ev sahipliği yapmasını istiyor. 2030 Kış Olimpiyatları için başvuruda bulunmak üzere hazırlık yapmak amacıyla şimdiden bir komisyon oluşturuldu bile.