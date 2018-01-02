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Salzgitter'de vurulan çocuğun zanlısı Türk vatandaşı

02.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Salzgitter kentinde yılbaşı gecesi kutlamalar sırasında 12 yaşında bir kız çocuğunun silahla yaralanmasıyla ilgili olarak 68 yaşında bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Braunschweig Savcılığı Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Salzgitter kentinde yılbaşı gecesi yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Savcılık yılbaşı gecesi evlerinin önündeki kaldırımda silahla vurularak ağır yaralanan kız çocuğunu 68 yaşında bir Türk vatandaşının vurduğunun tahmin edildiğini belirtti. Zanlı olay gecesi silahını ateşlediğini itiraf ederken, görgü tanıkları söz konusu kişinin silahından çıkan merminin kız çocuğunu hedef aldığını belirtiyor. Silah ruhsatı bulunmayan zanlının gözaltına alındığı sırada alkollü olduğu da açıklandı.

Braunschweig Savcılığı zanlının kız çocuğunu bilinçli olarak hedef alıp almadığı konusunun henüz açıklığa kavuşmadığını, ancak zanlı ile kız çocuğunun ailesi arasında bir tartışma ya da gerginlik yaşanmadığını kaydetti. Zanlı hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları Salzgitter'de yılbaşı gecesi bir kafe ve kaldırımdan ateş açıldığını, bazı binaların duvarında kurşun izlerinin bulunduğunu bildiriyor.

12 yaşındaki kız çocuğu sol omzunun altına isabet eden mermi ile ağır yaralanmış ve Wolfenbüttel'daki hastanede acilen ameliyata alınmıştı. Hastane sözcüsü çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını, durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Bavyera'da 2015 yılında yılbaşı kutlamalarında etrafına tabanca ile ateş açan bir kişi, arkadaşlarıyla sokaktaki kutlamalara katılan 11 yaşında bir kız çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Zanlı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DPA, HT/ÖA

© Deusche Welle Türkçe

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