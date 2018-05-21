HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şam çevresi tamamen Suriye ordusunun kontrolünde

21.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

Suriye ordusu yedi yıldır devam eden iç savaşta ilk kez başkent Şam çevresindeki tüm bölgelerde kontrolü ele geçirdi.

Şam çevresi tamamen Suriye ordusunun kontrolünde

Suriye ordusu başkent Şam çevresindeki tüm bölgelerde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Suriye'de yedi yıldır süren iç savaşta ordu ilk kez bu bölgede kontrolü sağlıyor.

IŞİD nisan ayında Doğu Guta'dan çıkartılmıştı. Suriye rejimine bağlı güçler bu başarının üzerine IŞİD'in kontrolünde olan Hacer ül Esved mahallesi ve Yermuk Filistinli mülteci kampını geri almak için çatışmaları yoğunlaştırdı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada her iki bölgenin de IŞİD'den temizlendiğini belirtildi. Suriye televizyonundan yapılan açıklamada "Şam ve etrafındaki muhitler, Şam kırsalı ve köyleri tamamen güvenli bölgelerdir" denildi. Açıklamada ordunun Suriye'de "terörizme" karşı savaşını sürdüreceği belirtildi.

Başkent çevresinin geri alınmasıyla Beşar Esad rejimi savaşın ilk günlerinden bu yana ulaştığı en güçlü pozisyona ulaşmış oldu. Yaklaşık yarım milyon kişinin öldüğü ve nüfusunun yarısının yerinden olduğu Suriye iç savaşı, 2011 yılından beri devam ediyor.

Suriye'de silahlı muhalifler, ülkenin kuzeybatısındaki Türkiye sınırı ve güneybatısında Ürdün sınırı yakınında iki büyük alanı kontrolü altında tutuyor. Türkiye ve ABD'nin hükümetin kontrolünde olmayan bölgelerde askeri varlığı bulunuyor.

Suriye devlet medyasında yer alan haberlere göre Hacer ül Esved mahallesinde pazar gecesi geçici ateşkes ilan edildi ve mahalleden kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesi gerçekleşti. Ekrana yansıyan görüntülerde askerlerin bölgenin geri alınmasını havaya ateş açarak ve Suriye bayrakları sallayarak kutladıkları görülüyor. Bölgedeki binaların tamamen harap olduğu da ekrandaki görüntülere yansıdı.

Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Reuters'a yaptığı açıklamada "Yermuk ve Güney Şam'daki tahliye ile ilgili haberlerin bilgisine sahip olduklarını" ve durumu gözlemlediklerini ifade etti.

Reuters / EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Ruhani: ‘Amerika İran Adına Karar Veremez’Ruhani: ‘Amerika İran Adına Karar Veremez’
Obamalar Yayın Dünyasına Adım AttıObamalar Yayın Dünyasına Adım Attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

İlginizi Çekebilir

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Son dakika! Şam’daki İran üssünde patlama

Son dakika! Şam’daki İran üssünde patlama

Paraguay'dan tepki çeken Kudüs adımı

Paraguay'dan tepki çeken Kudüs adımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.