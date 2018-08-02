Şam'da patlama sesleri! Suriye hava savunma sistemleri 3 füze ve 1 İHA düşürdü

Suriyeli aktivist Wael el Russi'nin aktardığına göre, Suriye hava savunma sistemleri tarafından 3 füze ve bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürüldü. Füzelerden ikisinin Şam'ın güneyini, diğer bir füzenin ise şehrin kuzey batısını hedef aldığı belirtildi.

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta çalışan gazeteci Ilanit Chernich, İsrail'in 'Şam yakınlarındaki İran üslerini vurduğu' iddiasını ileri sürdü.

Suriye devlet haber ajansı SANA, 'düşman hedeflerinin' düşürüldüğünü doğruladı.

(Sputnik)

