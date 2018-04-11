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Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

Suriye'nin başkenti Şam'da rejim güçlerinin bir tüneli havaya uçurduğu bildirildi.

Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

Suriye'nin başkenti Şam'da, polis akademisi etrafında güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Patlamanın Barzeh ilçesinde olduğu, rejim güçlerinin bölgedeki muhaliflere ait tünellerden birini patlattığı belirtildi.

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Suriye patlama tünel bomba Şam

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