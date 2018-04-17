Şam rejimi: KSYÖ uzmanları Duma'da

Suriye resmi haber ajansı SANA, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) heyetinin kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma kentine girdiğini duyurdu.

Batılı devletler, başkent Şam yakınlarındaki kentte 7 Nisan'da gerçekleştirildiği öne sürülen ve en az 40 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutuyor. ABD, İngiltere ve Fransa saldırıya tepki olarak Cumartesi günü Suriye rejimine ait çeşitli askeri tesislere ortak füze saldırısı düzenlemişti.

Fransa ile Rusya arasında "karartma" atışması

KSYÖ uzman heyeti, Batılı güçlerin operasyon düzenlediği gün Şam'a ulaşmış ancak heyetin Duma'ya girişine izin verilmemişti. Fransa ve ABD saldırının düzenlendiği bölgede yapılacak incelemeye delillerin karartılmış olabileceği gerekçesiyle şüpheyle yaklaşıyor. ABD'nin KSYÖ Daimi Temsilcisi Ken Ward, Pazratesi günü Rusların çoktan bölgeyi ziyaret ettiğini ve delillerle "oynanmış olabileceğini" söylemişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı da bugün "Tümüyle Rus ve Suriye ordularının kontrolünde olan bölgedeki delil ve temel unsurların kaybedilmiş olması son derece muhtemel" açıklaması yaptı.