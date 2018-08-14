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Şam Rejiminden Suriyeli Mültecilere Evlerinize Dönün Çağrısı

14.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, mültecilerin ülkeye dönüşünün Şam yönetimi için öncelik olduğunu ve hükümetin de mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracağını söyledi

Şam Rejiminden Suriyeli Mültecilere Evlerinize Dönün Çağrısı

Suriye’de rejimin sahada sağladığı ilerleme sonrası İdlib’e de olası operasyonun konuşulduğu bir dönemde, Suriye hükümetinden iç savaş yüzünden göç etmek zorunda kalan mültecilere ilişkin açıklama geldi. Suriye hükümeti yetkilileri mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını söyledi ve Batılı ülkelere de yaptırımları kaldırarak süreci teşvik etme çağrısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, mültecilerin ülkeye dönüşünün Şam yönetimi için öncelik olduğunu ve hükümetin de mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracağını söyledi. Miktad, bu bağlamda önkoşulsuz olarak diğer ülkelerden gelecek olası yardım ve desteğe de sıcak baktıklarını belirtti.

Suriye Kamu Yönetimi Bakanı Hüseyin Mahluf da mültecilerin ülkeye dönüşüne hazırlık kapsamında yetkililerin hastane, okul ve diğer hizmet binalarının yeniden inşası için çalıştığını söyledi.

Esat rejimi Rusya’nın verdiği hava desteğiyle, şu anda kuzeydeki İdlib bölgesine sıkışmış olan rejim karşıtı gruplar karşısında son dönemde zafer kazandı. Suriye genelinde çatışmalar büyük ölçüde sona ermiş durumda. Ancak 5 milyondan fazla mültecinin çoğu ülkelerine dönmeleri halinde zorla silah altına alınma ya da rejim güçlerinin baskısı ile karşı karşıya kalma endişesi yaşıyor.

Başkent Şam’da uluslararası basın mensuplarına konuşan Mahluf, hükümetin beş binden fazla okulda ve 250 hastaneyi onardığını ve hizmete soktuğunu, Suriye içerisinde göç etmek zorunda kalan yaklaşık 3 milyon 500 bin kişinin evlerine yeniden kavuştuğunu savundu.

Mahluf, “Mültecilerin dönüşü ülkenin yeniden inşası ve kalkınması için gerekli bir koşul” diye konuştu.

Suriyeli yetkili, Batı ülkelerine de, yedi yıldır devam eden iç savaşın başlarında Beşar Esat üzerindeki baskıyı artırarak görevden ayrılmasını sağlamak amacıyla devreye soktukları ekonomik ambargoyu da kaldırmaları çağrısında bulundu. Mahluf, böyle bir adımın Suriye ekonomisinin toparlanmasına yardımcı olacağı ve mültecileri de ülkeye dönmeye teşvik edeceğini savundu.

Suriyeli yetkilinin bu açıklamaları, Suriye ekonomisinin yeniden yapılandırılması konusunda ülkeye destek verilmesi ve insani yardım yapılması konusunda Rus yetkililerden gelen çağrıların ardından geldi.

Suriye’de Rus ordusu mültecilerin dönüşü ile ilgili konuların çözüme kavuşturulması amacıyla bir mekanizma kurdu. Esad rejimine önemli düzeyde askeri destek sağlayan Moskova bu hamleleriyle, Suriye’deki durumun normalleşmeye başladığını ve hükümetin de rejim karşıtı grupların elinde bulunan çoğu bölgeyi ele geçirdiğini göstermeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komseri Filippo Grandi, Suriye’deki durumu değerlendirmek üzere birkaç gün içinde Suriye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

BM: “Mültecilerin dönüşü için henüz erken”

Almanya’nın başkenti Berlin’de Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen Grandi, “Henüz mültecilerin dönüşünü teşvik etmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Suriye hala tam anlamıyla güvenli değil. Hala bazı bölgelerde yoğun çatışmalar var. Bazıları gönüllü olarak bir tercih ortaya koyar ve dönmek isterse, o insanlara nasıl destek olacağımıza bakmamız gerekir. Ama kitlesel bir dönüş programı için henüz erken.” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Suriye ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Rus askeri yetkili Ruslan Nigmatulin, mültecilerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için Suriyeli yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Suriye-Lübnan sınırında mültecilerin dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla kurulan beş kontrol noktasından birinden sorumlu olan Nigmatulin, kontrol noktalarının kurulduğu 1 Ağustos’tan bu yana 5 bin Suriyelinin ülkeye döndüğünü söyledi. Kimlikleri ya da diğer belgeleri eksik olanlara da bu belgelerin kontrol noktalarında görev yapan Suriyeli yetkililerce verildiğini belirtti.

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