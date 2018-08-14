Şam Rejiminden Suriyeli Mültecilere Evlerinize Dönün Çağrısı

Suriye’de rejimin sahada sağladığı ilerleme sonrası İdlib’e de olası operasyonun konuşulduğu bir dönemde, Suriye hükümetinden iç savaş yüzünden göç etmek zorunda kalan mültecilere ilişkin açıklama geldi. Suriye hükümeti yetkilileri mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını söyledi ve Batılı ülkelere de yaptırımları kaldırarak süreci teşvik etme çağrısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, mültecilerin ülkeye dönüşünün Şam yönetimi için öncelik olduğunu ve hükümetin de mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracağını söyledi. Miktad, bu bağlamda önkoşulsuz olarak diğer ülkelerden gelecek olası yardım ve desteğe de sıcak baktıklarını belirtti.

Suriye Kamu Yönetimi Bakanı Hüseyin Mahluf da mültecilerin ülkeye dönüşüne hazırlık kapsamında yetkililerin hastane, okul ve diğer hizmet binalarının yeniden inşası için çalıştığını söyledi.

Esat rejimi Rusya’nın verdiği hava desteğiyle, şu anda kuzeydeki İdlib bölgesine sıkışmış olan rejim karşıtı gruplar karşısında son dönemde zafer kazandı. Suriye genelinde çatışmalar büyük ölçüde sona ermiş durumda. Ancak 5 milyondan fazla mültecinin çoğu ülkelerine dönmeleri halinde zorla silah altına alınma ya da rejim güçlerinin baskısı ile karşı karşıya kalma endişesi yaşıyor.