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Şam: ‘Türk Askerleri Çekilsin’

19.03.2018 21:08 | Son Güncelleme

Şam, Türk askerlerinin Afrin’den çekilmesini istedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türk rejimi cumhurbaşkanının işgalci güçlerinin Afrin’de kontrolü sağladığı yönündeki açıklaması yasadışıdır” denildi. Bu ifadelere Suriye’nin Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektupta yer verildi

Şam: ‘Türk Askerleri Çekilsin’

Şam, Türk askerlerinin Afrin’den çekilmesini istedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk rejimi cumhurbaşkanının işgalci güçlerinin Afrin’de kontrolü sağladığı yönündeki açıklaması yasadışıdır” denildi.

Bu ifadelere Suriye’nin Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektupta yer verildi. Mektupta, “Suriye işgalci güçlerin hemen Suriye topraklarından çıkmasını talep eder” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları isebu isteğin karşılanmasının pek mümkün olabileceğini göstermiyor.

Erdoğan, Ankara’da yaptığı konuşmada, sırada Menbiç, Tel Abyad, Kamışlı olduğunu belirtmiş, “Bu koridoru tamamen ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz” diye konuşmuştu.

Erdoğan konuşmasında, Irak’taki PKK varlığını kastederek, “Bir gece ansızın Sincan’a gireriz” ifadesine de yer vermişti.

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